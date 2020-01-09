Google представила "тихие" уведомления с запросами на показ уведомлений в Chrome 80
Почти на каждом сайте посетители получают окно с запросом на разрешение отправки уведомлений. Сначала Mozilla в Firefox решила побороться с этой проблемой, теперь Google выпускает версию браузера Chrome 80 с интерфейсом, который в таких случаях будет отвлекать не так сильно.
рекламаНа этой неделе Google объявила о переработке системы запросов разрешений на показ уведомлений в пользовательском интерфейсе Chrome 80. Теперь подобных всплывающих окон будет меньше.
Запросы не будут полностью запрещены, поскольку иногда пользователи всё же разрешают показ уведомлений. Google хочет автоматически блокировать невостребованные запросы.
рекламаМожно будет включить новый интерфейс вручную в настройках Chrome. Кроме того, в двух случаях они будут включаться автоматически. Если на запросы пользователь всегда отвечает нет, этот интерфейс активизируется сам. То же самое будет происходить на сайтах, запросы разрешений которых часто отклоняют.
рекламаАвтоматическая блокировка будет распространяться постепенно среди пользователей браузера Chrome. Разработчики будут собирать отзывы пользователей и веб-мастеров.
В будущем Google планирует блокировать подобные запросы на сайтах, которые с их помощью распространяют вредоносные приложения или обманывают посетителей. Это оценят пользователей, которые видели на сайтах сообщения вроде «На вашем компьютере есть вирус!». Также позднее в этом году будут блокироваться сайты с использованием запросов для рекламы.
рекламаЭто относится не только к Chrome для Windows. Такие изменения произойдут и на iOS и Android. При первом появлении нового интерфейса пользователи смогут получить помощь по работе с ним.
Бета-версия Chrome 80 на Windows вышла в среду. Стабильная версия ожидается 3 февраля.
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