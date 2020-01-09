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Почти на каждом сайте посетители получают окно с запросом на разрешение отправки уведомлений. Сначала Mozilla в Firefox решила побороться с этой проблемой, теперь Google выпускает версию браузера Chrome 80 с интерфейсом, который в таких случаях будет отвлекать не так сильно.

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На этой неделе Google объявила о переработке системы запросов разрешений на показ уведомлений в пользовательском интерфейсе Chrome 80. Теперь подобных всплывающих окон будет меньше.

Запросы не будут полностью запрещены, поскольку иногда пользователи всё же разрешают показ уведомлений. Google хочет автоматически блокировать невостребованные запросы.

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Можно будет включить новый интерфейс вручную в настройках Chrome. Кроме того, в двух случаях они будут включаться автоматически. Если на запросы пользователь всегда отвечает нет, этот интерфейс активизируется сам. То же самое будет происходить на сайтах, запросы разрешений которых часто отклоняют.

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Автоматическая блокировка будет распространяться постепенно среди пользователей браузера Chrome. Разработчики будут собирать отзывы пользователей и веб-мастеров.

В будущем Google планирует блокировать подобные запросы на сайтах, которые с их помощью распространяют вредоносные приложения или обманывают посетителей. Это оценят пользователей, которые видели на сайтах сообщения вроде «На вашем компьютере есть вирус!». Также позднее в этом году будут блокироваться сайты с использованием запросов для рекламы.

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Это относится не только к Chrome для Windows. Такие изменения произойдут и на iOS и Android. При первом появлении нового интерфейса пользователи смогут получить помощь по работе с ним.

Бета-версия Chrome 80 на Windows вышла в среду. Стабильная версия ожидается 3 февраля.