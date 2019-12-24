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В этом году часто появлялись новости о том, что на Android обнаружены потенциально опасные приложения. Они способны красть пользовательские данные, кликать по скрытой рекламе, брать контроль над устройством и т.д. Злоумышленники хватаются за любую возможность заработать за счёт ничего не подозревающих пользователей. Фирма White Ops обнаружила в магазине Google Play Store очередные опасные программы. Специалисты рекомендуют удалить их, если они уже были установлены на устройства. 104 программы в сумме скачали более 4,6 млн. раз.

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В программах используется два разных кода под названиями Soraka и Sogo, которые призваны показывать полноэкранную рекламу. Кроме того, вредоносный код умеет скрываться от антивирусов. Аналитики пишут, что хакеры становятся всё умнее и подобные случаи сокрытия вредоносных программ встречаются всё чаще.

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Например, приложение под названием Best Fortune Explorer обещает предсказать будущее. Естественно, это развлекательная программа, относиться к которой всерьёз не стоит. Если прочитать комментарии, можно узнать о том, что вместе с программой на смартфон попадёт и вредоносный код. Он будет постоянно отображать рекламу, которая мешает работать с устройством.

Чтобы избежать обнаружения, эти приложения показывают рекламу только тогда, когда их установили по приглашению. Именно так программы смогли обойти механизмы защиты магазина Google. Эти механизмы устанавливают программы для проверки и ищут ненормальное поведение. В данном случае они ничего не видят, поскольку такого поведения не происходит.

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