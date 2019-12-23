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10 декабря компания Microsoft обновила операционную систему Windows 10 Mobile. На этом её поддержка должна была закончиться. Однако, с тех пор появилась информация, что поддержку продлили как минимум до 14 января.

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В любом случае, жить Windows 10 Mobile осталось недолго. Она никогда не была особо популярный, но у системы и смартфонов на ней были преданные поклонники.

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Доля рынка Windows-смартфонов уже давно упала до нуля. Сама Microsoft рекомендует обладателем своих аппаратов переходить на Android. Как и на iPhone, там есть регулярные программные обновления и множество приложений в магазинах.

Впрочем, некоторые наверняка продолжат пользоваться аппаратами на Windows. Windows Phone и Windows 10 Mobile войдут в историю технологий как операционные системы, которые принесли ряд не существовавших прежде возможностей. Некоторые из них после этого появились на двух других мобильных операционных системах, но не всегда они были настолько же хороши, как на Windows. Давайте вспомним три опции, которые выделяли Windows 10 Mobile.

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Живые плитки

Живые плитки поначалу оказались необычными, но в итоге проявили себя как довольно практичное и красивое решение. Правда, мало кто обрадовался их появлению на компьютерах под управлением Windows. На экранах мобильных устройств в них было больше смысла.

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Microsoft любила эти плитки и даже планировала развивать эту концепцию дальше. Плитки должны быть стать более динамическими и интерактивными. Это означает, что должна была появиться возможность взаимодействовать с приложениями прямо через плитки. Например, отвечать на текстовые сообщения в мессенджерах. Плитки должны были постоянно обновляться и отображать актуальную информацию.

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Многие уверены, что живые плитки являются более интересным решением, чем статические иконки Android и iOS. Лаунчеры на Android пытались принести живые плитки от разных разработчиков, но им не хватало изящества и проработанности оригинала.

Дизайн

Красота является делом вкуса, но многим нравился дизайн Metro. Microsoft пыталась принести его и на рабочий стол компьютеров, как и живые плитки, но у неё не получилось. Клавиатура и мышь на компьютерах остаются главными средствами ввода.

Система Windows 8 была экспериментальной, там были начальный экран и интерфейс Metro, а также традиционные элементы рабочего стола. В Windows 10 разработчики отказались от таких экспериментов и вернули обычное меню «Пуск», хотя живые плитки в нём всё равно есть. При желании с ними можно взаимодействовать как на компьютерах, так и на планшетах с сенсорным экраном.

Windows 10 уже стала самой популярной системой на компьютерах, но любви пользователей на уровне Windows 7 до сих пор не снискала. Многие переходят на неё, поскольку другого варианта попросту нет.

Экран Glance

Опция Always On Display часто встречается на Android-смартфонах. Во времена Windows Phone это была новинка и только на флагманских аппаратах Lumia.

Экран Glance отображал информацию вроде времени и уведомлений от приложений на экране блокировки. Такая возможность была на моделях вроде Lumia 1520, но отсутствовала в Lumia 930. Хотя последний аппарат считался флагманским, панель OLED лишила его Glance, чтобы пиксели не выгорали от постоянной работы в одних и тех же местах.

В итоге экран Glance вдохновил разработчиков на Android создать собственную реализацию и теперь она есть повсеместно. В очередной раз Microsoft что-то придумала и не смогла распространить, оставив это на откуп другим компаниям.