Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy A01 с неизвестным процессором и памятью 128 Гб

для раздела Блоги
2
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки
RTX 2070 - ЦЕНА РУХНУЛА почти на уровень 2060 Super
Core i9 10900X - цена упала в ДВА раза, а за последние дни еще
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Всем интересны флагманские смартфоны Samsung, но чаще покупают значительно более дешёвые модели. На этот раз южнокорейский производитель представил совсем бюджетный аппарат под названием Galaxy A01. Как оказалось, он не так уж и плох.

реклама

Смартфон похож на некоторые другие недорогие модели Samsung и использует экран Infinity-V с вырезом в форме соответствующей буквы. Рамки вокруг него средние, хотя нижняя широкая.

реклама

Диагональ экрана составляет 5,7 дюйма, разрешение 1560 х 720. К сожалению, по такой цене на панель AMOLED рассчитывать не приходится, поэтому здесь LCD.

реклама

Корпус сделан из пластика, сзади на нём вертикально располагаются камеры в верхнем левом углу. Основная камера обладает сенсором 13 Мп, рядом есть сенсор глубины 2 Мп и светодиодная вспышка. Сенсор глубины применяется при портретной съёмке.

Имеется разъём для наушников, чем могут похвастать сейчас далеко не все дорогостоящие модели. Сзади также находится динамик, а внутри корпуса батарея ёмкостью 3000 мАч. Сканера отпечатков пальцев нигде не видно, как и других вариантов биометрической авторизации.

реклама

Работает аппарат на неназванным 8-ядерном процессоре с тактовой частотой четырёх ядер 1,95 ГГц и четырёх других 1,45 ГГц. Поскольку процессор не назвали, ждать высокой вычислительной мощи не приходится. Зато объём хранилища 128 Гб стал приятным сюрпризом, также есть поддержка карт памяти. Объём оперативной памяти 6 Гб тоже не разочаровал. Ещё планируется выпустить версию с объёмом памяти 8 Гб.

реклама


Программное обеспечение названо не было. Неизвестно, Android 10 здесь или предыдущая версия. Также трудно сказать, обновят этот смартфон или нет.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

смартфоны samsung galaxy
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M (GU502G)
+
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
25
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X299 Taichi CLX
7
Обзор игровой гарнитуры SteelSeries Arctis 7
24
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Call of Duty: Modern Warfare
16
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Red Dead Redemption 2
66
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super Dual (NE6206S018P2-1160A)
28
Обзор true wireless наушников Tronsmart Spunky Beat – лучше, чем Xiaomi AirDots?
10
«Core i5-9500F + GeForce GTX 1660» VS «Ryzen 7 2700Х + Radeon RX 590»: тесты в 1080р и 1440p
29
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi
33

Интересные материалы

Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Red Dead Redemption 2
15 декабря 2019 66
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Star Wars Jedi: Fallen Order
11 декабря 2019 22
Core i7-9700F VS Ryzen 7 2700X в связке с GeForce RTX 2070: тестирование в 1080p и 1440p
8 декабря 2019 69
«Core i5-9500F + GeForce GTX 1660» VS «Ryzen 7 2700Х + Radeon RX 590»: тесты в 1080р и 1440p
13 декабря 2019 29
Тестирование 17 видеокарт и 28 процессоров в игре Call of Duty: Modern Warfare 2019
6 декабря 2019 24
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gamer Storm Assassin III
11 декабря 2019 68

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SSD против традиционных жёстких дисков – стоят ли 10 секунд ожидания загрузки игры 5-кратной переплаты - techspot
123
AMD может окончательно решить проблему пиратских игр на ПК, благодаря интегрированной в процессоры системе AMD Secure
252
Тесты Radeon RX 5500 XT с 4 и 8 Гб памяти – 3 fps не стоят 30 долларов - techspot
57
Microsoft поможет AMD догнать и перегнать NVIDIA на рынке видеокарт
21
AMD продаёт под видом Ryzen 5 1600 более производительную версию Ryzen 5 2600 – компания очищает склады перед выходом нового поколения процессоров
44
Detroit: Become Human взломали не хакеры, а обычные геймеры, включив настройку сохранения игры
17
Путин до сих пор работает в Windows XP, так как только эту версию Windows одобряет ФСБ
89
Intel Core i9-9900KS обнажил кристалл и примерил альтернативную крышку
177
Сочетание AMD Navi, OpenCL и Windows приводит к непредсказуемости результатов в научных расчётах
32
Intel пошла по пути AMD в компоновке микросхем процессоров для экономии миллиардов долларов
58
Цена на процессор Ryzen 5 2600 опустилась до 119 долларов
108
Microsoft выпустила первую сборку Windows 10 20H2
6
Энтузиасты обнаружили дату анонса Grand Theft Auto VI
18
Появились результаты тестов SoC Snapdragon 865 в AnTuTu
1
Десять худших игр уходящего года по версии Metacritic
14
FrostFall – пугающий постапокалиптический хоррор про выживание в российской глубинке
18
Почему Threadripper 3970X не может побить рекорд 5-летней давности
34
NVIDIA представила первый продукт с архитектурой, следующей за Volta
7
Илону Маску в соцсети предложили отправить в космос Cybertrack - а он и не против
8
Игроки остались довольны демоверсией ремейка Gothic
17

Популярные статьи

Nvidia или AMD - битва подержанных видеокарт среднего уровня, героев вчерашних дней
100
Стоит ли в 2019 году отказываться от Windows 7
87
Мнение: почему не стоит сидеть на Windows 7 и 8.1 в 2019 году
36
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
25
Лучшие смартфоны в декабре 2019 на любой кошелек
5
Как выбрать смартфон Xiaomi на AliExpress
3
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X299 Taichi CLX
7
8 необычных смартфонов с AliExpress как подарок на Новый год и Рождество
1
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M (GU502G)
+

Сейчас обсуждают

d3Wx2
15:28
Hublot
Путин до сих пор работает в Windows XP, так как только эту версию Windows одобряет ФСБ
lesik78
15:25
я тут про зионы с али читаю регулярно и прочу дрисню ввиде китайских мамок
AMD может окончательно решить проблему пиратских игр на ПК, благодаря интегрированной в процессоры системе AMD Secure
OgoGoLog
15:24
Ожидал, ожидал...
Путин до сих пор работает в Windows XP, так как только эту версию Windows одобряет ФСБ
Insanie
15:24
Кхм... Это последняя вещь, до которой стоит докапываться у Стадии)) Там и без этого есть, где разгуляться.
Stadia-версия Borderlands 3 на два месяца отстаёт от других версий по обновлениям
warmuza
15:23
Не ожидал, что эта безобидная новость вызовет такой ажиотаж.
Путин до сих пор работает в Windows XP, так как только эту версию Windows одобряет ФСБ
Lonely Angel
15:16
Насколько я понял речь идет об аналоге Intel Managment Engine, который обвиняли в том, что может использоваться как бэкдор. AMD решили выделится и последних процессорах Secure можно отключать в BIOS. ...
AMD может окончательно решить проблему пиратских игр на ПК, благодаря интегрированной в процессоры системе AMD Secure
Роман Пастухов
15:16
Ничего у Вас не произойдёт, просто компания Микрософт больше не будет обновлять Windows 7. У меня и многих моих знакомых официальные обновления были отключены сразу же после установки новых W7 в 2010 ...
Стоит ли в 2019 году отказываться от Windows 7
Inqizitor
15:15
Энергетическая сверхдержава как она есть. Эльбрус 8c или 16с - это не процессор, ОС для него - не ОС (а нафига тогда их делать, если не использовать, я гонял 8с - мне понравилось, например)... Просто ...
Путин до сих пор работает в Windows XP, так как только эту версию Windows одобряет ФСБ
3JIbIDEHb
15:14
Я бы даже сказал серверы и кодеки систем видеоконференц связи. Cisco (Tanberg)... возможно... У тандберга раньше была сертификация от феэсбе. А по поводу Вынь ХП, согласен, там максимум презентации в ...
Путин до сих пор работает в Windows XP, так как только эту версию Windows одобряет ФСБ
monterk
15:14
Сколько можно писать про Windows 7,8.1,10 ? Первым что делается после установки Windows 10, это даже не установка драйверов а выпиливание ЗАЩИТНИКа.
Мнение: почему не стоит сидеть на Windows 7 и 8.1 в 2019 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем