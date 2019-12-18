Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy A01 с неизвестным процессором и памятью 128 Гб
Всем интересны флагманские смартфоны Samsung, но чаще покупают значительно более дешёвые модели. На этот раз южнокорейский производитель представил совсем бюджетный аппарат под названием Galaxy A01. Как оказалось, он не так уж и плох.
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Смартфон похож на некоторые другие недорогие модели Samsung и использует экран Infinity-V с вырезом в форме соответствующей буквы. Рамки вокруг него средние, хотя нижняя широкая.
рекламаДиагональ экрана составляет 5,7 дюйма, разрешение 1560 х 720. К сожалению, по такой цене на панель AMOLED рассчитывать не приходится, поэтому здесь LCD.
рекламаКорпус сделан из пластика, сзади на нём вертикально располагаются камеры в верхнем левом углу. Основная камера обладает сенсором 13 Мп, рядом есть сенсор глубины 2 Мп и светодиодная вспышка. Сенсор глубины применяется при портретной съёмке.
Имеется разъём для наушников, чем могут похвастать сейчас далеко не все дорогостоящие модели. Сзади также находится динамик, а внутри корпуса батарея ёмкостью 3000 мАч. Сканера отпечатков пальцев нигде не видно, как и других вариантов биометрической авторизации.
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Работает аппарат на неназванным 8-ядерном процессоре с тактовой частотой четырёх ядер 1,95 ГГц и четырёх других 1,45 ГГц. Поскольку процессор не назвали, ждать высокой вычислительной мощи не приходится. Зато объём хранилища 128 Гб стал приятным сюрпризом, также есть поддержка карт памяти. Объём оперативной памяти 6 Гб тоже не разочаровал. Ещё планируется выпустить версию с объёмом памяти 8 Гб.
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Программное обеспечение названо не было. Неизвестно, Android 10 здесь или предыдущая версия. Также трудно сказать, обновят этот смартфон или нет.
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