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Линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z в 2027 году может получить пятую модель
Новинкой может стать аппарат с кодовым названием Galaxy Z9
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Анонсированные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 8 ещё не поступили в розничную продажу, а уже начинает появляться информация относительно линейки следующего года. Издание Galaxy Club сообщает, что южнокорейский производитель в 2027 году собирается представить пять моделей, сведения о четырёх из них уже появлялись. Речь шла об аппаратах Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 и Galaxy Z Fold 9 Ultra. Неожиданной новинкой может оказаться смартфон с кодовым именем Z9.

Изображение: 9to5google.com

Это может быть устройство со сворачиваемым экраном, хотя официальных данных сейчас нет. Инсайдеры из Южной Кореи утверждали, что Samsung может начать поставки подобных дисплеев, но этого ждут не раньше 2028 года. Ожидается получение дополнительной информации в течение следующих месяцев.

#смартфоны #samsung #galaxy
Источник: 9to5google.com
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