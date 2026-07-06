Раскопки выявили следы древней металлургии, включая каменные конструкции, остатки печей и свидетельства обработки свинцовой руды

В немецком регионе Зауэрланд поблизости от Брилона археологи нашли свидетельство ранней металлургии. Этот район известен своими рудными ресурсами, но с археологической точки зрения он был изучен плохо.

В июне состоялась археологическая экспедиция продолжительностью около двух недель. Первые результаты указывают на то, что данное место могло быть мастерской римского имперского периода. Здесь местная свинцовая руда обрабатывалась и могла подготавливаться для отливки в слитки.

Изображение: LWL/F. Geldsetzer

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Большой литой свинцовый слиток был найден в начале раскопок. Метод производства может соответствовать римским практикам, но рабочими могли быть местные германские группы.

Геофизические исследования вокруг места обнаружения слитка выявили ряд сильных аномалий под поверхностью. Раскопки показали воздействие сильного жара. Также были найдены фрагменты керамики и мелкие кусочки свинца.

Изображение: LWL/S. M. Sonntag

Одной из наиболее важных находок являются тщательно уложенные основания из каменных плит. Они также демонстрируют признаки горения и высоких температур. Между камнями сохранился древесный уголь, который отправят на анализ.

Фрагменты керамики указывают на начало римского имперского периода на стыке эр. Стратиграфия говорит о многократном использовании места на протяжении длительного периода. Здесь могло находиться место обжига галенита с древесным углём для уменьшения содержания серы перед плавкой и отливкой свинца.

Изображение: LWL/F. Geldsetzer

Находки показывают, что минеральные ресурсы района Брилон разрабатывались с использованием значительных технических знаний около 2000 лет назад. На основании этого учёные способны заполнить пробелы в вопросах обмена технологиями и культурных связях в приграничных районах за пределами Римской империи.