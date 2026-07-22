Количество просмотров объявлений о продаже подобных автомобилей летом выросло на 40%

Дефицит топлива и значительный рост его стоимости привели к тому, что российские автовладельцы начинают проявлять повышенный интерес к машинам, способным ездить без бензина или с минимальным его количеством. На рост этого интереса указывает статистика от «Авто.ру» и «Авито Авто».

На сайте «Авто.ру» просматривать объявления о продаже гибридов и электромобилей стали на 40% чаще во второй половине июня. Наибольший интерес вызывают такие модели, как Avatr 12, Evolute I-Joy и Geely EX-5. Если говорить об автомобилях с пробегом, чаще всего просматривают модели Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Zeekr 001.

Изображение: Gemini

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В первой половине года предложение новых электромобилей увеличилось, число звонков по этим объявлениям тоже выросло более чем на 30%. Примерно настолько же к началу июля увеличилось количество объявлений о подержанных автомобилях китайского производства.

Несмотря на рост популярности, на гибриды и электромобили приходится лишь 8% новых объявлений, причём на чистые электромобили — всего 1%. Если говорить о подержанных автомобилях, доля гибридов составляет 2%, а чистых электромобилей — 0,5%.

На сервисе «Авито Авто» в первой половине года спрос на новые машины увеличился на 14,7%, на подержанные — на 10%. В категории новых автомобилей электрические модели и гибриды показали рост на 5%, но соотношение среди них далеко неравномерное. 9 из 10 подобных автомобилей являются гибридами, и только один — чистым электромобилем.

Специалисты «Авито» предсказывают рост уровня локализации и увеличение спроса, а рост спроса на подержанные китайские модели уже составил 30,3% против роста на 10% на рынке в целом.