После периода экспериментального применения бизнес начинает использовать нейросети для повседневной работы

Согласно статистике от «Рег.Облака», российские организации всё активнее пользуются облачными вычислениями для искусственного интеллекта. За первые шесть месяцев потребление облачной инфраструктуры GPU в стране увеличилось на 507%. Число новых подключений выросло на 165%, тогда как пользовательская активность показала прирост на 240%.

Видеокарты используют не только для проведения экспериментов, но и для повседневной рабочей активности вроде поддержки клиентов, защиты от мошенничества, речевой аналитики, обработки документов и компьютерного зрения. 63% компаний отдают предпочтение модели NVIDIA A4000.

Изображение: ChatGPT

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Средняя стоимость серверов летом составила 2,3 млн руб. Количество клиентов с уровнем ежемесячных расходов свыше полумиллиона рублей увеличилось более чем в два раза. Проблема заключается в том, что российским потребителям не хватает наиболее передовых ускорителей, способных справиться с процессом обучения крупных нейросетей. Из-за дефицита компаниям приходится довольствоваться узкоспециализированными системами для решения набора определённых задач.