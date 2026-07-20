Согласно статистике от «Рег.Облака», российские организации всё активнее пользуются облачными вычислениями для искусственного интеллекта. За первые шесть месяцев потребление облачной инфраструктуры GPU в стране увеличилось на 507%. Число новых подключений выросло на 165%, тогда как пользовательская активность показала прирост на 240%.
Видеокарты используют не только для проведения экспериментов, но и для повседневной рабочей активности вроде поддержки клиентов, защиты от мошенничества, речевой аналитики, обработки документов и компьютерного зрения. 63% компаний отдают предпочтение модели NVIDIA A4000.
Средняя стоимость серверов летом составила 2,3 млн руб. Количество клиентов с уровнем ежемесячных расходов свыше полумиллиона рублей увеличилось более чем в два раза. Проблема заключается в том, что российским потребителям не хватает наиболее передовых ускорителей, способных справиться с процессом обучения крупных нейросетей. Из-за дефицита компаниям приходится довольствоваться узкоспециализированными системами для решения набора определённых задач.