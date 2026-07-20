Небольшое падение в прошлые месяцы было компенсировано заметным ростом цен по сравнению с июнем

Очередная статистика от 3D Center показала, что кризис памяти продолжается, и дешеветь она не собирается. В первую очередь это относится к последнему поколению памяти DDR5. В Германии по сравнению с июлем 2025 года она подорожала более чем в пять раз.

Изображение: ChatGPT

Такой вывод был сделан на основании показателей нескольких немецких розничных продавцов. Рассматривались конфигурации памяти 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 24 ГБ и 48 ГБ.

реклама

В первые два месяца 2026 года цены на память были рекордно высокими на тот момент, но сейчас эти рекорды остались в прошлом. DDR5 в январе и феврале была дороже на 440%, тогда как сейчас этот показатель составляет 448% по сравнению с прошлым летом. Это рост по сравнению с уровнем 419% в июне.

Изображение: 3D Center

Раньше подорожанием были охвачены не все комплекты памяти DDR5, но теперь исключением являются лишь 2×48 ГБ DDR5-6400 и 2×24 ГБ DDR5-7200. Сильнее других от роста цен пострадали конфигурации 2×16 ГБ DDR5-6000 CL28 и 2×16 ГБ DDR5-7200+. У них этот рост составил 16–17% в месяц. Цены на несколько комплектов DDR5 выросли на 2–14%.

Изображение: 3D Center

Таким образом, середина нынешнего лета является не самым подходящим временем для покупки нового или обновления существующего компьютера с памятью последнего поколения.