На эту мысль их навели захоронения возрастом около 4000 лет

Исследователи изучили кости нескольких египетских принцесс, которые почти 4000 лет назад были похоронены с луками, стрелами, булавами и кинжалами недалеко от царских пирамид Дахшура. Они считают, что некоторые виды оружия были не просто церемониальными предметами, но и использовались при жизни.

Изображение: Хашеш З., Габр А. и Уокер Р. (2026)

В пользу этого говорят развитые места прикрепления мышц в плечах, руках, предплечьях и кистях занимавших высокое положение в позднем Среднем царстве Египта женщин. Это соответствует связанным с натягиванием тетивы лука движениям и обращению с кинжалами и булавами.

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Однако это не обязательно означает участие в военных действиях. Подобные особенности анатомии могли стать результатом охоты, физической подготовки, ритуальной практики.

Изображение: Хашеш З., Габр А. и Уокер Р. (2026)

В рамках исследования учёные задействовали остеологическую экспертизу, рентгеновское исследование и химический анализ для реконструкции состояния здоровья, физической активности и погребальных обрядов шести членов царской семьи Дахшура. Эти останки обнаружил французский археолог Жак де Морган во время раскопок в Дахшуре ещё в 1894 и 1895 годах. Захоронения располагались поблизости от пирамидных комплексов Аменемхата II и Аменемхата III, примерно в 30 км к югу от Каира.

Останки принадлежат царю Хору и принцессам Ите, Хенмет, Итаверет и Нуб-Хотеп. Шестая, неопознанная женщина могла быть принцессой Сатхатормерит, хотя эта идентификация остаётся предварительной.

Изображение: Хашеш З., Габр А. и Уокер Р. (2026)

Помещённое в элитные женские захоронения оружие рассматривается как символ высокого ранга. В данном случае оно связано с египетскими верованиями относительно возрождения умершего царя.