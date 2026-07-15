Скорость входящего подключения превосходит 375 Мбит/с при весе на 62% меньше прежнего

Компания SpaceX анонсировала интернет-комплект Starlink V5. Это оборудование последнего поколения для доступа к спутниковому интернету с уменьшенным энергопотреблением и весом, а также упрощённой настройкой. Это комплект для жилых помещений, в котором улучшения не мешают сохранять совместимость со спутниками SpaceX на низкой околоземной орбите.

Изображение: Starlink

Производитель обещает на 50% уменьшенное по сравнению с V4 энергопотребление. Энергопотребление составит 35–50 Вт. Это делает новый комплект более подходящим для автономных систем и систем питания от батарей. Этому же способствует вес не более 1,1 кг.

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В комплект входят обновлённая спутниковая антенна, мини-маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6, блок питания, подставка, кабель питания переменного тока, 15-метровый кабель Starlink, 2-метровый кабель Ethernet и адаптер для крепления на трубу. Спутниковая антенна стала меньше и легче прежней, что упрощает установку на крышах и в других местах.

Изображение: Starlink

Скорость входящего соединения достигает 375 Мбит/с. Фактическая скорость соединения зависит от загруженности сети, местоположения, погоды и тарифного плана.

В настоящее время комплект предлагается только покупателям в США, а международные продажи начнутся позднее.