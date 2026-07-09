Предназначение предмета Среднего бронзового века остаётся загадкой

В Израиле были опубликованы результаты исследования, рассказавшего о найденном в пещере в Иудейской пустыне тонком фрагменте тростника. Эта находка считается одним из наиболее необычной для Южного Леванта. На его поверхности обнаружили вырезанные 3700 лет назад узоры.

Изображение: Susnow, M., Porat, R., & Davidovich, U., 2026

Радиоуглеродный анализ отнёс находку к периоду между 1743 и 1542 годами до н. э., ко второй половине Среднего бронзового века. Точное предназначение неизвестно. Тростник мог использоваться в ритуалах или погребальных обрядах.

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Тростник нашли при обследовании пещерного комплекса Вади Мураббаат в 2003–2007 годах. Пещера находится в 5 км от берега Мёртвого моря. Здесь органика способна выживать благодаря засушливым условиям.

Изображение: Susnow, M., Porat, R., & Davidovich, U., 2026

Пещера Вади Мураббаат известна находками более позднего времени, в число которых вошли древние документы и артефакты. Декорированный тростник значительно старше и является единичным экземпляром. Это предмет длиной примерно 20 см и диаметром 1,3 см. Подобный тростник мог расти в местных пресноводных оазисах.

Узоры на поверхности представляют собой зигзагообразные линии, диагональные линии, точки. Качество этих узоров указывает на то, что они создавались не в специальной мастерской. На конце найдены следы износа и чёрного материала, который мог представлять собой клей.

Изображение: Susnow, M., Porat, R., & Davidovich, U., 2026

Авторы исследования полагают, что пещера могла применяться в погребальных целях, а тростник мог относиться к погребальному инвентарю или другому ритуальному предмету.