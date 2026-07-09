Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Исследователи описали найденный в Иудейской пустыне украшенный тростник возрастом 3700 лет
Предназначение предмета Среднего бронзового века остаётся загадкой
реклама

В Израиле были опубликованы результаты исследования, рассказавшего о найденном в пещере в Иудейской пустыне тонком фрагменте тростника. Эта находка считается одним из наиболее необычной для Южного Леванта. На его поверхности обнаружили вырезанные 3700 лет назад узоры.

Изображение: Susnow, M., Porat, R., & Davidovich, U., 2026

Радиоуглеродный анализ отнёс находку к периоду между 1743 и 1542 годами до н. э., ко второй половине Среднего бронзового века. Точное предназначение неизвестно. Тростник мог использоваться в ритуалах или погребальных обрядах.

реклама

Тростник нашли при обследовании пещерного комплекса Вади Мураббаат в 2003–2007 годах. Пещера находится в 5 км от берега Мёртвого моря. Здесь органика способна выживать благодаря засушливым условиям.

Изображение: Susnow, M., Porat, R., & Davidovich, U., 2026

Пещера Вади Мураббаат известна находками более позднего времени, в число которых вошли древние документы и артефакты. Декорированный тростник значительно старше и является единичным экземпляром. Это предмет длиной примерно 20 см и диаметром 1,3 см. Подобный тростник мог расти в местных пресноводных оазисах.

Узоры на поверхности представляют собой зигзагообразные линии, диагональные линии, точки. Качество этих узоров указывает на то, что они создавались не в специальной мастерской. На конце найдены следы износа и чёрного материала, который мог представлять собой клей.

Изображение: Susnow, M., Porat, R., & Davidovich, U., 2026

Авторы исследования полагают, что пещера могла применяться в погребальных целях, а тростник мог относиться к погребальному инвентарю или другому ритуальному предмету.

#израиль #наука #история #археология
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На российских онлайн-площадках появились предложения о продаже мини-НПЗ от 1 млн рублей
Люк Спарк представил трейлер фантастического вестерна «Динозавры Дикого Запада»
В Китае разработали новый способ размещения электромобилей на грузовых судах
Digital Chat Station: смартфон Honor с выдвижной камерой-роботом дебютирует в августе
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Новый метод измерения показал истинные размеры нашей галактики Млечный Путь
Зонд New Horizons вышел из самой долгой спячки, находясь в 9,5 млрд км от Земли
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
«АвтоВАЗ» начал производить Lada Aura с климат-контролем
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
MLID и HUB обсудили RTX 6000: карты с 8 ГБ VRAM станут неиграбельными, 16 ГБ — абсолютный минимум
Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 обогнал предшественника на 22-29% в бенчмарке Geekbench
Телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал неизвестный химический сигнал на поверхности Титана и Плутона
Электромобиль Leapmotor T03 в Германии предлагают в лизинг всего за $56 в месяц
Россия может поставить новые региональные самолёты Ил-114-300 в Индонезию
MOZA создала оборудование для авиасимуляторов с дисплеями и панелями как в Boeing и Airbus
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестирована на ПК с RX 580 и Ryzen 5 5600
GPD представила мини-ПК GPD BOX на чипах Core Ultra X7 356H и Core Ultra X7 358H с разъёмом MCIO 8i
ComputerBase протестировали Assassin’s Creed Black Flag Resynced — от консолей до RTX 5090

Популярные статьи

Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter