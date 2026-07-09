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«Известия»: Строительство стало единственной в 2026 году отраслью с падением зарплат
Результатом может стать спад и в других отраслях экономики
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Статистика сервисов поиска работы «Работа.ру» и «СберПодбор» показала, что по итогам первого полугодия 2026 года в сфере строительства начали снижаться зарплатные предложения. Работодатели предлагают новым сотрудникам зарплаты на 0,8% ниже прежнего. Средний уровень составляет менее 97 000 руб. Это единственная пока отрасль, которая продемонстрировала подобный спад.

Причина этого кроется в падении спроса на покупку жилья и высокой стоимости кредитов, считают эксперты. Кредиты имеют гораздо большее значение в строительстве, чем во многих других отраслях. С начала года ключевая ставка уменьшилась всего на 1,75% и составляет сейчас 14,25%. Это негативно сказывается на строительном бизнесе.

Изображение: Gemini

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Высокая стоимость ипотеки тянет вниз спрос на объекты жилой недвижимости. Цена проектного финансирования увеличивается, в результате чего многие уже начатые проекты откладываются. Оборотный капитал также подорожал, поэтому компании ведут контроль за расходами, куда входят и расходы на заработную плату.

Если высокие ставки сохранятся на протяжении длительного времени, пострадать могут и другие зависящие от капитала отрасли. Со строительством связано производство стройматериалов, ремонтные услуги и транспорт. Могут пострадать также коммерческая недвижимость и производственные предприятия.

#россия #финансы #экономика #строительство #известия
Источник: iz.ru
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