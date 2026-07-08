За первые пять месяцев 2026 года показатель вырос на 4%

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ГК «Родная речь» рассказало о дневных охватах доступных в России видеосервисов за первые пять месяцев 2026 года. Лидером является сервис «VK Видео», у которого в январе было 42,2 млн пользователей. Заблокированный в России YouTube увеличил количество пользователей на 4% до уровня 22,4 млн. Рост «Яндекс Видео» составил 7,5% до 6,1 млн человек.

Изображение: Gemini

Падение популярности зафиксировано у RuTube, где охваты уменьшились на 13,6% и составили 7,2 млн человек. В «Газпром-медиа Холдинге» с этой статистикой не согласны и ссылаются на показатели Mediascope, которые дают сервису более 20 млн пользователей.

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У заблокированных платформ темпы роста не столь высокие, как до блокировок, но аудитория сохраняется. Этому способствует тот факт, что всё больше пользователей начинают разбираться в механизмах обхода ограничений. Эксперты полагают, что российские платформы не смогут соперничать с YouTube, пока у них не появятся собственные создатели качественного контента, не будут улучшены рекомендательные алгоритмы и не накопится критическая масса видео.