Карфагенский полководец Ганнибал пересёк Альпийские горы в 218 году до н. э. во время Второй Пунической войны, ведя десятки тысяч солдат, тысячи лошадей и 37 боевых слонов к Италии. На протяжении столетий учёные задавались вопросом о том, каким именно маршрутом он следовал.
В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовали работу, где этот переход рассматривается с точки зрения численности войск, продовольствия и необходимых усилий. Специалисты смоделировали, сколько энергии потребовалось бы для пересечения Альп по нескольким современным маршрутам на территории Франции и Италии. В сравнении учитывали считавшийся предпочтительным маршрут через перевал Коль-дю-Клапье и перевал Коль-де-ла-Траверсетт. Последний имеет преимущество, несмотря на свою высоту, являясь самым коротким и менее затратным. Вся армия израсходовала бы здесь 5,42 тераджоулей энергии против 6,28 тераджоулей через Коль-дю-Клапье.
Древние источники утверждают, что переход занял 15 дней. В состав армии входило 46000 солдат и 37 слонов. Даже самый эффективный маршрут Траверсетт потребовал огромных расходов на снабжение. Исследователи насчитали необходимость в 232 тоннах провизии на 15 дней перехода, если бы основным источником пищи были углеводы. Более длинные маршруты потребовали бы на десятки тонн пищи больше.
Значительная часть этих расходов пришлось бы на слонов. В дикой природе взрослый слон массой в 3 т ежедневно способен употреблять около 200 кг корма. При переходе через Альпы они должны были бы потреблять пищу 5–6 часов в сутки, что вряд ли было возможным. Вероятнее, что слоны пересекли Альпы, расходуя накопленный жир. На маршруте Траверсетт слоны потеряли бы около 4% своих жировых запасов, лошади потеряли бы 11%, а солдаты — 19%.
Попав в Италию, армия Ганнибала находилась вдали от линии снабжения. Если солдаты могли восстановить запасы жира относительно быстро при наличии еды, слонам нужно было значительно больше корма и времени. Это объясняет сведения из более поздних источников, согласно которым все слоны кроме одного погибли следующей зимой после перехода.