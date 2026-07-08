Это событие возрастом более 2200 лет является одним из наиболее обсуждаемых эпизодов древней военной истории

Карфагенский полководец Ганнибал пересёк Альпийские горы в 218 году до н. э. во время Второй Пунической войны, ведя десятки тысяч солдат, тысячи лошадей и 37 боевых слонов к Италии. На протяжении столетий учёные задавались вопросом о том, каким именно маршрутом он следовал.

Изображение: Корнелис Корт - Хантерианский музей и художественная галерея

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовали работу, где этот переход рассматривается с точки зрения численности войск, продовольствия и необходимых усилий. Специалисты смоделировали, сколько энергии потребовалось бы для пересечения Альп по нескольким современным маршрутам на территории Франции и Италии. В сравнении учитывали считавшийся предпочтительным маршрут через перевал Коль-дю-Клапье и перевал Коль-де-ла-Траверсетт. Последний имеет преимущество, несмотря на свою высоту, являясь самым коротким и менее затратным. Вся армия израсходовала бы здесь 5,42 тераджоулей энергии против 6,28 тераджоулей через Коль-дю-Клапье.

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Древние источники утверждают, что переход занял 15 дней. В состав армии входило 46000 солдат и 37 слонов. Даже самый эффективный маршрут Траверсетт потребовал огромных расходов на снабжение. Исследователи насчитали необходимость в 232 тоннах провизии на 15 дней перехода, если бы основным источником пищи были углеводы. Более длинные маршруты потребовали бы на десятки тонн пищи больше.

Изображение: Э. Берти и Ф. Воллрат, 2026

Значительная часть этих расходов пришлось бы на слонов. В дикой природе взрослый слон массой в 3 т ежедневно способен употреблять около 200 кг корма. При переходе через Альпы они должны были бы потреблять пищу 5–6 часов в сутки, что вряд ли было возможным. Вероятнее, что слоны пересекли Альпы, расходуя накопленный жир. На маршруте Траверсетт слоны потеряли бы около 4% своих жировых запасов, лошади потеряли бы 11%, а солдаты — 19%.

Попав в Италию, армия Ганнибала находилась вдали от линии снабжения. Если солдаты могли восстановить запасы жира относительно быстро при наличии еды, слонам нужно было значительно больше корма и времени. Это объясняет сведения из более поздних источников, согласно которым все слоны кроме одного погибли следующей зимой после перехода.