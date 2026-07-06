Он может начать работу после 1 декабря вслед за принятием в России соответствующего закона

Когда в России будет принят законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», Сбербанк предложит своим клиентам проводить операции с криптовалютой в рамках приложений «Сбер» и «СберИнвестиции». РБК сообщает, что закон о регулировании криптовалютного рынка на территории страны начнёт действовать 1 сентября. Сбербанку предстоит подготовить инфраструктуру, после чего запуск цифрового депозитария для хранения и учёта криптовалюты должен состояться 1 декабря.

Изображение: Gemini

Поправка к законопроекту даст российским пользователям возможность осуществлять торговлю на зарубежных биржах через отечественных посредников. Одним из таких посредников может оказаться сам Сбербанк, но окончательное решение пока не принято. Оно зависит от того, какими будут правила регулирования работы с криптовалютами в стране и на зарубежных биржах.

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Ранее ВТБ и группа «Т-Банка» сообщали о намерении создать свои цифровые депозитарии для криптовалют. Российские пользователи получат возможность торговать криптовалютой на местных биржах. Для этого им придётся пройти тестирование и оставаться в рамках лимитов для неквалифицированных инвесторов.