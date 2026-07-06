Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Сбербанк в 2026 году запустит сервис для покупки и хранения криптовалюты
Он может начать работу после 1 декабря вслед за принятием в России соответствующего закона
реклама

Когда в России будет принят законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», Сбербанк предложит своим клиентам проводить операции с криптовалютой в рамках приложений «Сбер» и «СберИнвестиции». РБК сообщает, что закон о регулировании криптовалютного рынка на территории страны начнёт действовать 1 сентября. Сбербанку предстоит подготовить инфраструктуру, после чего запуск цифрового депозитария для хранения и учёта криптовалюты должен состояться 1 декабря.

Изображение: Gemini

Поправка к законопроекту даст российским пользователям возможность осуществлять торговлю на зарубежных биржах через отечественных посредников. Одним из таких посредников может оказаться сам Сбербанк, но окончательное решение пока не принято. Оно зависит от того, какими будут правила регулирования работы с криптовалютами в стране и на зарубежных биржах.

реклама

Ранее ВТБ и группа «Т-Банка» сообщали о намерении создать свои цифровые депозитарии для криптовалют. Российские пользователи получат возможность торговать криптовалютой на местных биржах. Для этого им придётся пройти тестирование и оставаться в рамках лимитов для неквалифицированных инвесторов.

#россия #финансы #криптовалюты #сбербанк
Источник: rbc.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Чили начала работу самая мощная в мире обсерватория имени Веры Рубин
Аддитивное производство набирает обороты: более 2300 деталей ПД-35 созданы методом 3D-печати
Художник превратил реальные Ferrari, Porsche и Mercedes в двухмерные карандашные эскизы без фотошопа
В Мексике открыли новый ископаемый вид аксолотля Ambystoma quetzalcoatli
Китай экспортировал роботов почти на 3 миллиарда долларов за первые пять месяцев 2026 года
Инженер использовал двигатель Стирлинга XIX века для охлаждения процессора AMD Threadripper 3970X
Анонсирован полнометражный фильм «Поднятие уровня в одиночку: За пределами системы»
Британская хард-рок-группа Deep Purple выпустила новый студийный альбом «Splat!»
Заслуженный пилот СССР: В России пока не создали достойную замену советскому транспортнику Ил-76
Искусственный интеллект может привести к исчезновению бюджетных смартфонов в 2027 году
Новые данные по скоплению Пуля ставят под сомнение существование тёмной материи
«Хаббл» обнаружил свет одной из самых древних галактик, который не должен был достичь Земли
Согласно новым данным вероятность найти жизнь на соседней супер-Земле резко возросла
В России разработали 300-сильный катерный ДВС для импортозамещения установок Yamaha и Mercury
«Супергёрл» провалилась в прокате из‑за творческих разногласий режиссёра и студии
На онлайн-аукционе eBay выставлен редкий экземпляр ВАЗ-2105 «Жигули» 1981 года за €63 000
Разработчики Ubuntu откатили Rust-версию команды «cp» из-за сбоев при создании live-образов
Компания ByteDance обнаружила новый закон масштабирования, который может поддержать бум ИИ
В Совете Федерации предупредили о новой схеме обмана через кнопку «Отписаться от рассылки»
В России разработали 299-сильный двигатель НАМИ-414320 для импортозамещения в авто и грузовиках

Популярные статьи

PlayStation 6 станет элитарной – почему PlayStation 5 может прожить до 2040 года
DLSS, FSR, XeSS и другие «костыли» — почему игры перестали работать без «умного» мыла
Интервью с John Connor (This_is_the_way) — автором на сайте overclockers.ru
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter