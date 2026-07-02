Обычно это относится к бюджетным аппаратам не дороже 20000 руб.

Китайский бренд Tecno поучаствовал в проведении в России опроса, благодаря чему удалось узнать о привычках покупки смартфонов. Оказалось, что каждый восьмой делает покупку в кредит или в рассрочку. В опросе приняли участие свыше 1700 человек.

52% из них рассказали, что приобретают смартфоны на сбережения. 30% делают это с заработной платы или прочих имеющихся доходов. 6% делают покупку в рассрочку, 8% оформляют потребительский кредит. Среди любителей использовать накопления каждый пятый собирает деньги больше года, у 10% на это уходит 3-6 месяцев, у 7% от 6 до 12 месяцев.

Изображение: Gemini

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29% опрошенных приобретают смартфоны в ценовом диапазоне 20000-35000 руб., 24% делают покупку на сумму не более 10000 руб. Каждый десятый выбирает аппарат за сумму 35-50 тысяч руб., 8% готовы раскошелиться на 70000-100000 руб., а 3% могут отдать до 150000 руб.

Продолжительность займов в 60% случаев составляет 1-2 года, 20% берут займы на полгода, 11% более чем на 2 года. 42% берут займы с целью стать обладателем смартфона сразу. 28% говорят об удобстве распределения расходов, а 14% довольны отсутствием необходимости переплачивать в рассрочку.

37% принявших участников опроса пользуются своим смартфоном до тех пор, пока он не сломается. Каждый третий предпочитает брать новый аппарат каждые 3-4 года. 27% участников опроса готовы отдать больше за дополнительный объём памяти, 22% говорят о важности ёмкости аккумулятора и быстрой зарядки, для 13% важна камера.