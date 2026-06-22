Улучшение ситуации некоторые эксперты прогнозируют не раньше 2028 года

Финансовая компания Jefferies выпустила очередной отчёт, в котором затронула положение дел на рынке памяти. Прогноз гласит, что во второй половине нынешнего года её стоимость продолжит увеличиваться, причиной чему является нескончаемый спрос со стороны работающих в сегменте искусственного интеллекта компаний. Результатом стал дефицит, который перекинулся на сектор потребительской электроники. Эксперты предсказывают, что цены будут расти и весь следующий год, а первые признаки улучшения ситуации проявятся не раньше 2028 года.

Пока же на третий квартал даётся прогноз роста стоимости памяти на 40–50% по сравнению с ценами во втором квартале. В последнем квартале года рост цен может составить около 30–40%. За 2027 год ожидается рост стоимости на уровне 40–45%.

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Этот отчёт является лишь одним из немногих за последнее время, где предсказывается рост стоимости памяти. Автором другого является компания Aletheia Capital, которая в начале июня предсказала в третьем квартале рост цен на память на 30%, а в четвёртом ещё на 10–15%.

Изображение: Gemini

Если прогнозы будут верны, в 2028 году цены могут снизиться на 15–20%, чему поспособствует введение в строй новых производственных мощностей. Также может немного сократиться спрос.

Тем временем растут поставки памяти от китайских компаний. Бывший руководитель производящего память подразделения Samsung в мае высказал мнение о том, что цены могут начать снижаться в 2027 году. Во второй половине 2027 года он ждёт от китайских компаний увеличения объёма производства на 6 млн пластин ежемесячно. Противники такого мнения говорят, что технологическое отставание не позволит китайским производителям существенно повлиять на рынок памяти.