Также разработчики из Rockstar опубликовали официальную обложку долгожданной видеоигры

В четверг, 18 июня, разработчики из игровой студии Rockstar поделились в социальных сетях информацией о том, когда можно будет заказать видеоигру GTA VI. Самая долгожданная игра не только нынешнего, но и нескольких последних лет станет доступной для желающих приобрести её заранее через неделю, 25 июня. Покупку можно будет сделать как онлайн на популярных цифровых площадках, так и у розничных продавцов.

Изображение: Rockstar

К сожалению, цена пока названа не была, но вряд ли она сможет отпугнуть много покупателей с учётом уровня хайпа вокруг этой игры. В ожидании стоимости игры пока появилась возможность ознакомиться с обложкой GTA VI.

Изображение: Rockstar

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Ранее стало известно, что маркетинговое продвижение игры запланировано на конец июня. Релиз назначен на 19 ноября на основных современных игровых платформах PlayStation 5 и Xbox Series X|S, тогда как обладателям персональных компьютеров предстоит подождать.