Среди сделанных в Медине находок представлены наскальные рисунки, пути караванов, колодцы и ранние исламские надписи

Комиссия по наследию Саудовской Аравии рассказала о втором сезоне археологических работ в провинции Аль-Махд. Находки были сделаны в трёх районах: Аль-Сувайрикия, Аль-Мувайхия и Хадха. Отдельно можно отметить наскальные надписи с именем Умара ибн аль-Хаттаба, второго халифа ислама. Это имя в ранние исламские века имело весомое религиозное и политическое значение. Он был халифом с 634 по 644 год н. э. и внёс значительный вклад в формирование исламского государства.

Изображение: Министерство культуры Саудовской Аравии

Всего найдено 156 новых археологических объектов, в том числе 461 исламская надпись, 34 надписи тамудов, 1259 наскальных рисунков, 11 каменных сооружений, три исторических дворца, два караванных пути и четыре колодца. В результате можно сделать вывод о том, что Аль-Махд представлял собой не окраину пустыни, а часто использовавшийся различными общинами ландшафт.

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Надписи тамудов говорят о древней доисламской письменной традиции на территории Северной и Центральной Аравии. Исламские надписи относятся к более позднему времени с арабской грамотностью и развитием торговых сетей и путей паломников.

Изображение: Министерство культуры Саудовской Аравии

С практической точки зрения наиболее важными можно назвать записи двух караванных путей и четырёх колодцев. В подобных засушливых регионах передвижение зависит от наличия источников воды, известных троп и мест остановок.

Сделанные в Аль-Махде находки соответствуют недавним открытиям в Саудовской Аравии. В рамках другого проекта в Микат-аль-Джухфе сделали более 1700 находок на историческом пункте въезда паломников в Мекку. Нашли керамику, стекло, бусы, шесть гончарных печей, надгробие, раковины и бусы. Это в очередной раз указывает на маршруты, водные системы, ремесленную деятельность и религиозные движения ранней исламской Аравии.

Изображение: Министерство культуры Саудовской Аравии

Последние открытия являются составной частью программы «Саудовская Аравия 2030». Она ставит туризм, археологию и музеи в центр культурной стратегии королевства.