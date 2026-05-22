Спрос на неё не сократился даже после повышения цены на $50

Информационное агентство Bloomberg в пятницу сообщило о том, что японская компания Nintendo увеличила план по объёму производства игровой консоли Switch 2 по ходу нынешнего финансового года до 20 млн экземпляров. Это на 20% больше, чем указано в последнем финансовом отчёте, где называлось количество в 16,5 млн экземпляров. Для Nintendo привычно выдавать скромные прогнозы, чтобы в реальности превосходить их.

По мнению отраслевого аналитика Серкана Тото, у Nintendo не будет проблем с продажами Switch 2, несмотря на рост цены на $50. Он даёт прогноз на продажу 18 млн единиц по ходу финансового года и считает, что это значение может оказаться даже выше.

В Nintendo могут полагать, что выходящие в скором будущем игры будут подпитывать интерес к консоли. Некоторые из этих игр указаны в таблице выше. Наиболее ожидаемым релизом является The Legend of Zelda: Ocarina of Time с рейтингом на Metacritic в 99 баллов.