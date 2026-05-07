Российские абоненты смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другую область
Они получат возможность менять тарифный план и при сохранении номера, выбирая более выгодные для себя варианты

Российские абоненты мобильной связи отныне смогут сохранять привычный для себя номер телефона не только при смене оператора, но и смене места жительства на другой регион. На это указывает подписанное недавно постановление Правительства России.

Изменение начнёт действовать 1 сентября. Для сохранения номера после переезда потребуется подать своему оператору связи заявку. Такая возможность будет доступна как при личном посещении офиса оператора, так и через интернет на официальном сайте оператора, на Госуслугах или на сайте базы данных перенесённых абонентских номеров.

Изображение: Gemini

В настоящий момент, если человек переезжает в другой регион и сохраняет номер телефона, у него сохраняется прежний тарифный план. Зачастую это приводит к тому, что услуги связи становятся дороже.

По мнению представителей государства, новшество позволит развивать конкуренцию в телекоммуникационной отрасли, а также сделать услуги связи более удобными и гибкими.

#россия #мобильная связь #мобильный интернет
Источник: interfax.ru
