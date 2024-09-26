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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Rutube обновил систему монетизации для блогеров
Зарабатывать станет проще, а минимальный порог для вывода средств был существенно снижен.

Видеохостинг Rutube упростил систему монетизации, сделав её более удобной и прозрачной для авторов контента. Теперь вознаграждение блогерам начисляется ежедневно на виртуальный кошелёк, с которого можно легко вывести средства на банковскую карту или счёт мобильного телефона. Минимальный порог для вывода средств был существенно снижен.

Для подключения к системе монетизации блогеру достаточно авторизоваться через портал «Госуслуги». Все необходимые данные будут получены автоматически, что избавляет от необходимости ручного заполнения заявок и загрузки сканов документов. По крайней мере, данное преимущество указывается именно командой поддержки Rutube.

На данный момент открыть виртуальный кошелёк могут блогеры, зарегистрированные в качестве самозанятых. Интеграция с сервисом «Мой налог» позволяет автоматически получать документы из ФНС.

«Мы обновили систему монетизации и запустили кошелёк, чтобы блогерам было удобнее регистрироваться, управлять своими доходами и получать выплаты гораздо быстрее», — комментирует Сергей Стамболцян, генеральный директор «ГПМ Проекты». Он также отметил, что Rutube готовит ряд важных обновлений, направленных на повышение эффективности системы монетизации.

Ранее Rutube анонсировал новую модель монетизации, которая позволит авторам получать доход не только от просмотров на самом видеохостинге, но и в рамках всей видеосети, включающей десятки тысяч сайтов с ежедневным охватом всей аудитории Рунета. Это позволит блогерам сохранить охваты и рекламные доходы, в том числе от нативного размещения информации от брендов в их контенте.

Развитие системы монетизации Rutube ведется с учётом обратной связи от пользователей, что позволяет сделать её максимально удобной и эффективной для всех участников.

#программное обеспечение #сделано в рф #rutube #сервисы #видеохостинг
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