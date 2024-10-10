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Rutube запустил собственную функцию донатов блогерам
Донаты работают в web-версии во время проведения прямых эфиров. Для подключения донатов блогеру необходимо войти в настройки конкретной трансляции и поставить галочку в соответствующей строке.

Национальный видеохостинг Rutube представил свою собственную функцию донатов, предоставив авторам контента новые возможности для получения поддержки от аудитории. О запуске новинки сообщила пресс-служба платформы, подчеркнув, что раньше пользователи могли поддерживать блогеров только через сторонние сервисы, однако теперь доступна встроенная система донатов.

Новая система донатов доступна в web-версии платформы и функционирует во время проведения прямых трансляций. Чтобы подключить данную опцию, блогеру необходимо зайти в настройки конкретного эфира и активировать соответствующую опцию. Это существенно упрощает процесс получения поддержки для авторов контента, позволяя им быстро настроить функцию донатов прямо во время трансляции.

Для того чтобы получать донаты, автору необходимо подключить виртуальный кошелек, о чем сообщается в баннере настроек трансляции. В этом кошельке аккумулируются средства, и его главной особенностью является возможность ежедневных выплат при достижении минимального порога в 51 рубль.

Пользователи, желающие поддержать своего любимого блогера, смогут отправлять донаты несколькими способами: через банковскую карту, номер мобильного телефона или Систему Быстрых Платежей (СБП). Это делает процесс доната удобным и доступным для широкой аудитории. В свою очередь, блогеры смогут выводить средства через те же каналы, используя подключенный виртуальный кошелек.

#rutube #блогеры #поддержка #контент #видеохостинг #система быстрых платежей #донаты #аудитория #прямые трансляции #виртуальный кошелек
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