Это противоречит мнению о том, что искусственный интеллект даст всем равные возможности

Получивший в своё время Нобелевскую премию по экономике Дарон Аджемоглу выступил со своим видением влияния искусственного интеллекта на финансовые возможности людей. По его мнению, ИИ может стать причиной хаоса в экономике и дальнейшего имущественного расслоения, наращивая разницу между трудом и капиталом.

Своё мнение он аргументировал тем, что для получения пользы от ИИ нужен достаточно высокий уровень образования, наличие абстрактного мышления, навыки работы с компьютерами и программирования. С такими качествами люди обычно находятся ближе к вершине карьерной лестницы, мало в чём помогая тем, кто ниже их. Соответственно, богатые станут ещё богаче.

Компания Focaldata провела исследование, которое косвенно подтверждает подобный вывод. Согласно результатам проведённого опроса, при использовании ИИ в среде британских и американских специалистов имеется заметный разрыв. Ежедневно искусственным интеллектом пользуются свыше 60% сотрудников с высоким уровнем оплаты, тогда как при низкой оплате этот показатель не превышает 16%. Наиболее активные пользователи принадлежат к возрастной группе примерно 30 лет.

В результате можно сделать вывод о том, что искусственный интеллект разрушает основание карьерной пирамиды. Нейросети берут на себя задачи младших специалистов, последние не набирают опыта и не могут получить более высокие должности.