Из-за этого сроки поставок могут в ближайшее время увеличиться, как и цены

Издание «Известия» сообщает, что с конца февраля сроки поставок на территорию России товаров официально покинувших страну иностранных брендов вроде Siemens выросли в полтора-три раза. Настолько же увеличилась стоимость логистики, в чём виноват конфликт на Ближнем Востоке. До его начала от 60% до 70% продукции по параллельному импорту проходили через Объединённые Арабские Эмираты. Если как можно скорее не получится найти альтернативные маршруты, которые будут дешевле нынешних, весной бытовая техника из Европы может стать дороже на 15%.

Дубай представляет собой масштабный логистический хаб, заменить который полностью будет невозможно. В настоящее время российские ритейлеры распродают запасы техники из Европы, поэтому в данный момент роста стоимости не наблюдается. До конца весны эти запасы должны подойти к концу.

Альтернативой ОАЭ может стать Турция, но поставки через неё будут более дорогими. Через Дубай в страну приходила не только бытовая техника, но и электроника вроде смартфонов, в том числе iPhone. Даже без проблем с маршрутами цены бы выросли, поскольку растёт стоимость топлива.