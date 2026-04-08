Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
РБК: Искусственный интеллект мотивирует возрастных специалистов в США раньше выходить на пенсию
Американские сотрудники с большим стажем зачастую не желают конкурировать с ИИ

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на опросы AARP и Pew Research Center сообщает, что в США многие специалисты уходят на пенсию раньше, чем хотели прежде. Причиной этого является нежелание противостоять искусственному интеллекту.

В статье рассказывается история 68-летнего сотрудника института рака Дана-Фарбер Люка Мишеля. Прежде он рассчитывал работать ещё несколько лет, но после внедрения ИИ передумал.

На протяжении многих лет доля сотрудников возрастом более 55 лет в США была на уровне примерно 40%. В 2010-х годах это значение уменьшилось до 32,2%. По словам многих близких к пенсионному возрасту специалистов, искусственный интеллект принёс неопределённость в их карьеру.

Изображение: Gemini

Летом 2025 года среди 5000 человек возрастом от 50 лет был проведён опрос. Пожелавшие выйти на пенсию раньше срока в качестве главной причины этого назвали стресс и выгорание.

Американцы в возрасте применяют искусственный интеллект реже более молодых сотрудников. Если ChatGPT в работе используют примерно 30% сотрудников возрастом 30–49 лет, то среди людей старше 50 лет их вдвое меньше.

Американские технологические компании в настоящее время активно проводят сокращения на фоне внедрения искусственного интеллекта. В в число таких компаний недавно вошла Amazon, которая планирует уволить примерно 16 тысяч сотрудников по всему миру.

#сша #искусственный интеллект #работа #пенсия #занятость
Источник: rbc.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Сейчас обсуждают

Akim
07:03
В таком и слабый, что у меня 1.6л с турбиной дает 186л.с и 275нм крутящего.. и это еще в "задушенной" конфигурации, поскольку в Китае этот же двиг выдает 215 л.с. и 325нм крутящего
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
Zool
05:05
Половик входной двери что на столе делает? 🤣
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
Игорь Колесников
04:29
Сколько же геммора с установкой даже такого набора ПО на винде. Найти, скачать, установить, жмакать постоянно эти далее далее далее при установке, а так же трястись о том, а вдруг там вирус??? Столько...
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
Garthar
04:11
Как всегда, рекламный высер без какого то толка. 1. Нахрена эта хрень если стандартное управление дисками винды умеет то же самое, особо забавно что ты после этой бесполезной проги какраз его и исполь...
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
Barash
02:42
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
asdf2026
02:15
>В XVIII веке бытовало выражение «Голь на выдумки хитра» В моём детстве часто так говорили. Получается я жил в XVIII веке. Наверно я вампир
Побеждаем кризис оперативной памяти
Waramagedon
01:01
В каком месте слабый двигатель на 147 лошадиных сил? Это 108,12 КВт. Это почти как старая 6 цилиндровая бэха Е34 110КВт. для Весты с ее весом пушка. А то что нет турбины, это ограждает от кучи пробле...
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
Waramagedon
23:58
аэрогриль для тех у кого нет духовки или места для духовки.
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
Waramagedon
23:57
Танки потянет даже полено или ведро
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
Василий Тругов
23:50
Статьи зистаха интересно не читать а сразу идти в комментарии. Хоть поржать можно
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter