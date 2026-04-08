Американские сотрудники с большим стажем зачастую не желают конкурировать с ИИ

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на опросы AARP и Pew Research Center сообщает, что в США многие специалисты уходят на пенсию раньше, чем хотели прежде. Причиной этого является нежелание противостоять искусственному интеллекту.

В статье рассказывается история 68-летнего сотрудника института рака Дана-Фарбер Люка Мишеля. Прежде он рассчитывал работать ещё несколько лет, но после внедрения ИИ передумал.

На протяжении многих лет доля сотрудников возрастом более 55 лет в США была на уровне примерно 40%. В 2010-х годах это значение уменьшилось до 32,2%. По словам многих близких к пенсионному возрасту специалистов, искусственный интеллект принёс неопределённость в их карьеру.

Летом 2025 года среди 5000 человек возрастом от 50 лет был проведён опрос. Пожелавшие выйти на пенсию раньше срока в качестве главной причины этого назвали стресс и выгорание.

Американцы в возрасте применяют искусственный интеллект реже более молодых сотрудников. Если ChatGPT в работе используют примерно 30% сотрудников возрастом 30–49 лет, то среди людей старше 50 лет их вдвое меньше.

Американские технологические компании в настоящее время активно проводят сокращения на фоне внедрения искусственного интеллекта. В в число таких компаний недавно вошла Amazon, которая планирует уволить примерно 16 тысяч сотрудников по всему миру.