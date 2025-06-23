Google подтверждает, что контент с YouTube применяется для улучшения ИИ, несмотря на отсутствие компенсации и контроля со стороны авторов

Компания Google подтвердила, что использует видео с YouTube для обучения своего ИИ. Хотя она говорит, что использует лишь небольшое количество видеороликов, большинство авторов не знают об этом и не получают никакой компенсации.

Видео помогают улучшить предложения ИИ, включая алгоритм Gemini и программное обеспечение для создания видео Veo 3. Представитель компании рассказал, что разработка продуктов никогда не означала исключение использования контента с YouTube. По словам представителей компании, практика стала основой стратегии Google гораздо раньше, чем появился ИИ.

YouTube содержит более 20 млрд видеороликов. Даже если Google использует только 1% от этого числа, это составляет более 2,3 млрд минут видео. Очевидно, что это огромный объём информации.

Google утверждает, что приняла меры безопасности. Они предназначены для предотвращения несанкционированного использования изображений или голосов во время обучения ИИ. Не все верят в эти обещания. Некоторые эксперты считают, что пользователи должны получать точную информацию и право голоса по использованию своего контента.

Пока же авторы не могут запретить использовать свой контент для подобных целей. В сообщении в блоге Google за сентябрь 2023 года говорилось, что контент может использоваться для «улучшения опыта использования продукта», авторы не имеют возможности контролировать, чтобы их видео не попали в обучение ИИ.