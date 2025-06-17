Процессор Dimensity 9500 раскрывает характеристики Travis и нового GPU ARM Mali-G1

Чип MediaTek Dimensity 9500 протестировали на Geekbench, что позволило впервые ознакомиться с возможностями вычислительного ядра ARM Prime. Оно имеет кодовое название Travis и работает на частоте 3,23 ГГц. Travis пока не представили официально, но инсайдер Digital Chat Station сообщает, что он будет представлен в сентябре.

По данным источника, ключевым показателем для флагманских чипов станет IPC, число выполняемых за такт инструкций. Это может означать конец гонки гигагерц на мобильных устройствах. Travis обеспечит «двузначный рост» IPC, что позволит ему работать более эффективно. Более высокие тактовые частоты требуют более высокого напряжения ядра, а тепловыделение увеличивается как квадрат напряжения. Это означает, что даже небольшой рост частоты имеет последствия.

Ядро Travis также поддерживает SME, масштабируемое матричное расширение ARM. Матричные и векторные вычисления являются сердцем всех приложений ИИ, а также почти каждого классического алгоритма обработки сигналов (например, обработка изображений и звука).

Помимо одного ядра Travis, Dimensity 9500 также будет оснащён тремя ядрами Alto и четырьмя ядрами Gelas (Gelas — это следующее ядро Cortex-A7xx, а Alto — пока неизвестно). Графический процессор — новая разработка ARM под кодовым названием Drage, которая будет продаваться под брендом Mali-G1.

ARM прекращает использование бренда Cortex и разделит его на несколько ветвей: Lumex для мобильных устройств, Niva для ПК, Zena для автомобильной промышленности, Neoverse для серверов и Orbis для IoT.