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kosmos_news
Разработчик ИИ Anthropic запустил поисковую систему на базе ИИ Claude
8 мая Anthropic запустил новый API, который позволяет ИИ-моделям Claude выполнять поиск по всему интернету. Правда цена довольно высокая: 10 долларов за 1000 поисков.

Компания Anthropic 8 мая объявила о значительном усовершенствовании своего ИИ Claude: интегрированном веб-поиске, который позволяет ИИ получать доступ к актуальной информации из интернета. Эта функция, теперь доступная через Anthropic API, представляет собой важный шаг в условиях всё более жесткой конкуренции с другими поставщиками ИИ, такими как OpenAI и Google.
Claude на iPhone. Фото: Anthropic
Новая функция позволяет разработчикам создавать приложения на основе Claude, которые не только получают доступ к ИИ-модели, но и могут предоставлять актуальные данные из интернета. Когда Claude получает запрос, система может самостоятельно принять решение о выполнении веб-поиска.

Примечательно то, что Claude способен выполнять несколько последовательных поисков, используя предыдущие результаты для уточнения последующих запросов.

Функция веб-поиска открывает широкий спектр возможностей применения:

  • Финансовые услуги: анализ цен на акции и рыночных тенденций в режиме реального времени
  • Правовые исследования: доступ к текущим судебным решениям и изменениям в законодательстве
  • Инструменты разработчика: ссылки на последнюю документацию API и обновления технологий
  • Приложения для повышения производительности: интеграция текущих отчетов компании и отраслевых исследований

Anthropic подчеркивает необходимость ответственного использования новых функциональных возможностей. Каждый веб-ответ содержит ссылки, позволяющие напрямую проверить информацию. Организации получают дополнительные возможности контроля:

  • Белые списки доменов: определение разрешенных доменов для поиска
  • Черные списки доменов: предотвращение доступа к определенным доменам
  • Управление на уровне всей организации: администраторы могут включать и отключать веб-поиск

Функция веб-поиска уже доступна для Claude 3.7 Sonnet, обновленных Claude 3.5 Sonnet и Claude 3.5 Haiku. Цена составляет 10 долларов за 1000 поисковых запросов.

Запуск функции веб-поиска считается стратегическим шагом для Anthropic, позволяющим компании конкурировать с лидерами рынка в сфере ИИ. OpenAI уже предлагает аналогичные функции с GPT-4o и интеграцией с Bing, в то время как Google имеет интегрирует в поисковую систему ИИ Gemini.

Благодаря этому расширению Anthropic устраняет одно из самых больших ограничений больших языковых моделей: отсутствие у них знаний о текущих событиях и информации, которая появилась после периода обучения. Возможность интеграции актуальной информации становится все более важным фактором, поскольку поставщики ИИ конкурируют за долю рынка в быстрорастущей области приложений на базе ИИ.

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#технологии #искусственный интеллект #интернет #ии #поиск #поисковая система #anthropic #claude
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