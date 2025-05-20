Процессор с 10 ядрами и графикой Immortalis может дебютировать в Yoga Pad Pro 14.5

Qualcomm и MediaTek долгое время удерживают лидерство по поставкам процессоров для большинства Android-устройств. В этом году ситуация немного изменилась.

Xiaomi недавно попала в заголовки новостей благодаря собственному процессору XRING O1. Теперь, похоже, Lenovo идёт по тому же пути со своим внутренним решением. Оно якобы предназначено для будущего планшета Yoga Pad Pro 14.5.

Чип в настоящее время известен как SS1101. Он появился в базе бенчмарка Geekbench, раскрыв показатели производительности и архитектуру.

Согласно данным из Geekbench, Lenovo SS1101 — это 10-ядерный чип, построенный на сочетании ядер Cortex-X3, Cortex-A715 и Cortex-A510. Он включает два ядра Cortex-X3 с частотой 3,29 ГГц, три ядра Cortex-A715 на 2,83 ГГц, ещё два A715 на 1,9 ГГц и три энергоэффективных ядра Cortex-A510 с частотой 1,71 ГГц. За графику отвечает GPU Immortalis-G720.

По этой конфигурации видно, что это не чип среднего уровня. Результаты Geekbench это подтверждают. SS1101 набрал 2020 баллов в однопоточном тесте и 6588 баллов в многопоточном — показатели, соответствующие флагманскому уровню. Тестируемое устройство, похоже, оснащено 16 ГБ оперативной памяти.

Пока Lenovo не сделала официальных заявлений о SS1101 или планах по собственным чипам. Но если предыдущая утечка верна, Yoga Pad Pro 14.5 может стать испытательной платформой для первого пользовательского решения компании.