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Samsung открыла предзаказы на монитор Odyssey OLED G6 с частотой обновления 500 Гц
Игровой монитор Samsung Odyssey OLED G6 доступен для предварительных заказов в Юго-Восточной Азии, а его глобальный запуск запланирован на конец этого года.

 Сегодня первый в мире игровой OLED-монитор производства Samsung с частотой обновления 500 Гц стал доступен для предварительного заказа. Компания Samsung начала принимать заказы на модель Odyssey OLED G6 на рынках Юго-Восточной Азии. Монитор доступен по цене 1488 сингапурских долларов, что соответствует 1024 евро, 1147 долларам или 864,27 фунтам стерлингов.

27-дюймовый QD-OLED дисплей G60SF имеет частоту обновления 500 Гц, время отклика 0,03 мс (GTG) и разрешение QHD (2560 x 1440 пикселей). Панель имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500 при 10% среднем уровне изображения (APL) при яркости 1000 кд/м2 с минимальным значением 800 кд/м2. Samsung заявляет, что измеряла производительность при 3% APL с включенным HDR и пиковой яркостью, установленной на уровне «Высокий».

Панель новинки также получила сертификацию Pantone, что означает возможность отображения более 2100 цветов со 110 оттенками кожи из библиотеки Pantone. Дисплей также совместим с технологиями G-SYNC от Nvidia и FreeSync Premium Pro от AMD, устраняющими разрывы изображения.

Чтобы помочь с выгоранием дисплея, Samsung оснастила монитор динамической системой охлаждения для рассеивания тепла и системой термомодуляции, которая автоматически регулирует яркость. Монитор также может определять статические элементы на изображении, такие как логотипы или панели задач, и динамически снижает яркость для предотвращения выгорания.

Samsung Odyssey OLED G6 G60SF имеет пиковую яркость 1000 нит и технологию без бликов, помогающую уменьшить отражения на поверхности. Производитель заявляет, что монитор обеспечивает яркие и реалистичные визуальные эффекты, которые показывают игровое окружение именно так, как это задумали разработчики игр.

На старте продажи монитор будет доступен в Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме и Малайзии, а затем в течение года состоится его глобальный запуск.

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Источник: notebookcheck.net
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