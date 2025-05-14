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Microsoft уволит около 6–7 тысяч сотрудников по всему миру в рамках нового раунда сокращений
Компания Microsoft оптимизирует структуру и сокращает штат на фоне роста доходов и инвестиций в ИИ

Как сообщил американский новостной телеканал CNBC, компания Microsoft избавится от 3% рабочей силы по всему миру. Её целью станет оптимизация операций и сокращение управленческой структуры. Увольнения затронут все подразделения, уровни и регионы, где компания работает. Они не будут связаны с результатами работы сотрудников.

В заявлении представитель Microsoft сообщил: «Мы продолжаем проводить организационные изменения, необходимые для того, чтобы наилучшим образом подготовить компанию к успеху на динамичном рынке». Эта волна увольнений следует за масштабными сокращениями в 2023 году, когда Microsoft уволила более 10000 сотрудников.

Microsoft и другие крупные технологические компании делают всё возможное, чтобы справиться с нестабильной экономической ситуацией, осложнённой периодическими тарифами, активной антимонопольной деятельностью FTC и необходимостью сжигать миллиарды долларов в гонке за лидерство в области ИИ.

Массовые увольнения стали регулярным явлением за последние несколько лет, поскольку гигантские компании стремятся сократить штат, набранный во время пандемии. Microsoft также недавно повысила цены на консоли Xbox и убрала из ассортимента базовые ноутбуки Surface, чтобы увеличить прибыль.

В прошлом квартале Microsoft отчиталась о прибыли и доходах, превысивших ожидания.

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#microsoft
Источник: engadget.com
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