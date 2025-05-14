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В NASA спрогнозировали исчезновение жизни на Земле к 1000002021 году
Суперкомпьютеры назвали срок, когда планета станет непригодной для существования жизни

Учёные NASA совместно с исследователями из японского Университета Тохо задействовали вычислительные возможности суперкомпьютеров, чтобы при помощи моделирования понять, как долго просуществует жизнь на нашей планете. Достаточно долго, но возможный конец человечества может наступить гораздо раньше, чем считалось прежде.

Был сделан очевидный и без всяких суперкомпьютеров вывод о том, что длительность существования жизни на Земле зависит от срока жизни Солнца и интенсивности его излучения. Миллиарды лет Солнце будет расти и нагревать Землю так сильно, что жизнь станет невозможной. Учёные оценивают, что это произойдёт в 1000002021 году. В этом отдалённом будущем условия на поверхности планеты станут настолько экстремальными, что выжить не смогут даже самые живучие организмы.

Для людей жизнь станет невозможной намного раньше. По мере того как Солнце становится всё горячее, атмосфера будет сильно меняться. Уровень кислорода в ней сократится, качество воздуха упадёт и резко вырастет температура. Такие выводы были сделаны на основе использования детальной модели климатических изменений и солнечного излучения.

Первые признаки неприятностей уже можно ощутить на себе. Всплески корональной массы и солнечные бури стали интенсивнее и воздействуют на магнитное поле Земли, что снижает содержание кислорода в атмосфере, давая учёным представление о долгосрочных последствиях. Климатические изменения, вызванные деятельностью человека, также ускоряют приближение к концу: мир уже наблюдает рост глобальных температур и таяние полярных льдов.

Когда именно жизнь для человечества станет невозможной, учёные сказать не могут. Они полагают, что условия окружающей среды станут невыносимыми для человека задолго до истечения миллиарда лет.

Жизнь на Земле не исчезнет в одночасье, поскольку это будет медленный и необратимый спад. Хотя ждать ещё долго, учёные говорят о важности подготовки и адаптации человечества уже сейчас. Одни видят спасение в технологических решениях, включая замкнутые системы жизнеобеспечения и искусственные среды обитания. Они должны дать возможность сохранить пригодные для жизни условия как можно дольше.

Другие ищут спасения в космосе, глядя на планеты в Солнечной системе. Планы по долгосрочной космической колонизации, включая миссии на Марс от NASA и SpaceX, рассматриваются как потенциальные стратегии для сохранения человечества, когда Земля станет непригодной для жизни. Осталось только, чтобы эти планы начали воплощаться в жизнь.

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#nasa
Источник: pcworld.com
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