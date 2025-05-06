Чип Intel Core Ultra 7 265KF подешевел до $284

Семейство процессоров Intel Arrow Lake Core Ultra Series 2 продаётся не первый день. Несмотря на высокие первоначальные ожидания, их производительность оказалась не самой лучшей. Intel и её партнёры выпустили различные обновления BIOS, позволяющие пользователям разгонять и настраивать процессоры, раскрывая весь потенциал этой платформы. Теперь Intel предлагает первую скидку на свои последние процессоры.

Снижение цен начинается с модели Core Ultra 7 265K и Core Ultra 7 265KF. Обе подешевели на 26% по сравнению с рекомендованной ценой. Core Ultra 7 265K теперь будет стоить $299 (ранее $399), а 265KF — $284 (ранее $384). Это может усилить интерес со стороны сборщиков ПК и геймеров.

На момент появления новости процессоры Intel Core Ultra 7 265K и 265KF уже продаются со скидкой у крупных западных ритейлеров. Это делает их цены сопоставимыми с Core Ultra 5 245K и 245KF, которые стоят $299 и $284 соответственно.

Intel обещает геймерам до 50% более высокую производительность по сравнению с аналогичными настольными процессорами Intel Core 12‑го поколения. Создатели контента получат до 65% более быструю обработку изображений по сравнению с аналогичными процессорами 12‑го поколения.

Заодно вся линейка процессоров Intel Core Ultra 200S Arrow Lake получит право на участие в весеннем комплекте, который включает две AAA‑игры и несколько программных инструментов для создателей контента.