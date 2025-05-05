На Computex 2025 Intel может раскрыть планы по обновлению линейки Battlemage и архитектуре Xe3 Celestial

Компания Intel планирует расширить свою линейку графических ускорителей серии Arc Battlemage. По данным инсайдеров, уже в следующем квартале может появиться новая модель — Arc B770, которая должна стать более производительной по сравнению с текущими вариантами.



На данный момент Intel представила только две версии Battlemage: B570 (10 ГБ) и B580 (12 ГБ), которые получили положительные отзывы за баланс между ценой и возможностями. Однако сообщество давно ждёт обновления, включая модели B750, B770 и даже B780. После запуска B570 внимание компании сместилось на процессоры для AI-ПК, что временно отодвинуло развитие графического направления.

Новые данные указывают на то, что чип BMG-G31 был отправлен на сборочный завод во Вьетнаме, где ранее выпускались ограниченные партии B570 и B580. Инсайдер Haze2K1 сообщил, что Intel рассматривает возможность создания специальных версий в серии B7XX. Также появились слухи о разработке профессиональной версии с 24 ГБ памяти на базе более ранней версии чипа BMG-G21, что может говорить о расширении рынка на творческие и рабочие станции.

По информации источника OneRaichu, Arc B770 может быть оснащён от 24 до 32 вычислительных блоков Xe2, 256-битной шиной памяти и 16 ГБ GDDR6. Такая конфигурация позволит составить конкуренцию видеокартам уровня xx60 от конкурентов, обеспечивая заметный прирост как в играх, так и в производительности при работе с ресурсоёмкими задачами.

Параллельно компания работает над следующим поколением графической архитектуры — Xe3 Celestial. По словам инженера Intel Тома Петерсена и подтверждениям из независимых утечек, основные компоненты этой архитектуры, включая Xe-ядра, матричные ускорители XMX и аппаратную реализацию трассировки лучей, уже спроектированы и сейчас проходят тестирование на уровне моделей для оптимизации энергопотребления и частот.

Ожидается, что на выставке Computex 2025, которая начнётся в конце мая, Intel официально представит свои планы в области потребительских и профессиональных графических процессоров (GPU). В рамках этого события компания может раскрыть подробности о B770 и поделиться своим видением будущего графических решений, включая переход на новое поколение архитектуры Celestial. Эти шаги могут существенно повлиять на конкуренцию как на массовом рынке, так и в сегменте высокопроизводительных решений.