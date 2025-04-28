Линейка беспроводных наушников Buds от Nothing получила три новые модели с шумоподавлением

Бренд CMF от компании Nothing снова в деле. В понедельник, как и обещали, был анонсирован смартфон CMF Phone 2 Pro и наушники Buds 2, Buds 2 Plus и Buds 2a.

Отличительной чертой продуктов Nothing является свежий взгляд на бюджетные телефоны. CMF Phone 2 Pro демонстрирует это в очередной раз. Аппарат тонкий и лёгкий, а цвета яркие.

Устройство работает на MediaTek Dimensity 7300 Pro и обладает экраном AMOLED 6,77 дюйма с яркостью до 3000 нит. С аккумулятором ёмкостью 5000 мАч можно будет получить длительную работу без розетки.

CMF Phone 2 Pro стал шагом вперёд в дизайне. С толщиной всего 7,8 мм и весом 185 г он является самым лёгким телефоном, который когда-либо выпускал Nothing.

Phone 2 Pro оснащён алюминиевой рамкой и получил рейтинг IP54, что на одну ступень выше, чем у модели прошлого года.

Главное отличие заключается в камерах. Основная камера на 50 Мп теперь захватывает на 64% больше света, чем раньше. Дополнительно есть 20-кратный цифровой зум с телеобъективом, что позволяет получить настоящее приближение. Также имеется сверхширокий объектив на 8 Мп и фронтальная камера на 16 Мп.

Отныне используются отдельные объективы камер вместо одного большого модуля. Теперь у устройства тройная камера. Пока нет уверенности в том, будет ли выпущена версия без Pro с двумя камерами. Задняя панель получила двуцветное покрытие.

Доступно четыре цветовых варианта: традиционные чёрный и белый, а также оранжевый и светло-зелёный.

Вместе с CMF Phone 2 Pro Nothing представил новую серию беспроводных наушников, которые подходят для разных кошельков и потребностей в звуке. Buds 2 отлично подходят для повседневного использования, с улучшением качества звука Dirac Opteo, гибридным активным шумоподавлением 48 дБ и эффектом пространственного звука.

Для настоящих аудиофилов наушники Buds 2 Plus предлагают высококачественный звук с поддержкой LDAC и полным контролем над эквалайзером для точной настройки музыки. Если вы ищете что-то доступное, Buds 2a обеспечат отличное шумоподавление 42 дБ и мощный бас.

Предзаказы на новые CMF Phone 2 Pro, Buds 2, Buds 2 Plus и Buds 2a начинаются 28 апреля, а продажи начнутся 6 мая на сайте nothing.tech.

CMF Phone 2 Pro будет стоить 249 евро за модель 8/128 ГБ и 279 евро за модель 8+256 ГБ. Что касается наушников, Buds 2 будут стоить 49 евро, Buds 2 Plus — 59 евро, а Buds 2a — 39 евро.