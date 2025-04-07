Смартфон CMF Phone 2 Pro анонсируют через три недели

CMF от Nothing наконец-то раскрыла дату запуска своего нового смартфона и нескольких новых моделей полностью беспроводных наушников. CMF Phone 2 Pro, CMF Buds 2 Plus, CMF Buds 2 и CMF Buds 2a будут анонсированы в конце этого месяца.

В последнем тизере компания сообщила, что анонс смартфона и TWS-наушников состоится 28 апреля. Это второй смартфон от CMF после CMF Phone 1, который был представлен в 2023 году. Помимо раскрытия даты запуска, изображение также показывает расположение камер сзади. Похоже, что на задней панели находятся три камеры и светодиодная вспышка.

В одном из предыдущих тизеров CMF показала, что работает над новой рельефной задней панелью с тактильным покрытием для CMF Phone 2. Изображение показало крупным планом устройство с гладким покрытием и металлическим винтом в одном углу. Таким образом, кастомизация сохранится по сравнению с предшественником. Было опубликовано изображение, которое демонстрирует возможный дизайн, но это неподтверждённые данные. Исходя из того, что известно на данный момент, CMF Phone 2 может быть оснащён процессором MediaTek Dimensity и, возможно, получить более компактный экран размером 6,3 дюйма.

Вместе с этим смартфоном компания анонсирует наушники CMF Buds 2, CMF Buds 2 Plus и CMF Buds 2a. Эти модели являются продолжением оригинальных CMF Buds и, вероятно, будут предложены в разных ценовых категориях. В феврале модель Buds Plus появилась в базе данных FCC, где были раскрыты её дизайн, размеры, ёмкость аккумулятора (53 мАч для наушников, 460 мАч для зарядного кейса) и мощности зарядки (3 Вт).