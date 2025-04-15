Предполагается, что данное устройство будет представлено к концу 2025 года.

Согласно данным инсайдеров, суббренд одного из крупных производителей смартфонов работает над устройством с 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Аналитики предполагают, что речь может идти о Realme — компании, известной своими доступными по цене гаджетами. Если информация подтвердится, это позволит бренду предложить рынку более экономичную альтернативу текущим флагманам с аналогичными характеристиками камеры.

На сегодняшний день 200-мегапиксельные сенсоры с перископической оптикой используются в топовых моделях, таких как vivo X200 Pro, Honor Magic 7 RSR Porsche Design и Xiaomi 15 Ultra. Эти устройства позиционируются как премиальные и цены начинаются около 70 000 рублей, что делает их малодоступными для широкой аудитории. В отличие от них, Realme традиционно фокусируется на сегменте примерно до 55 000 рублей, сочетая современные технологии с демократичной ценой. Реализация подобной камеры в новом продукте бренда может перевести высокое разрешение съëмки из категории «люкс» в массовый сегмент.

Большинство производителей полагаются на 200-мегапиксельные сенсоры Samsung серии HP, включая HP3 и HP9, которые отличаются улучшенной светочувствительностью и скоростью обработки данных. Однако в борьбу за рынок активно включилась Sony, а также китайские разработчики КМОП-матриц, стремящиеся предложить альтернативные решения. Это усиливает конкуренцию, что в перспективе может снизить стоимость компонентов и ускорить их распространение в устройствах среднего ценового диапазона.

Для Realme внедрение 200 МП камеры станет стратегическим шагом, укрепляющим позиции бренда в нише «бюджетных премиум»-устройств. Потребители получат доступ к возможностям, ранее характерным только для флагманов: детализации снимков, оптическому зуму и улучшенной работе при слабом освещении. Успех такого устройства во многом будет зависеть от баланса между ценой и качеством, а также от маркетинговой стратегии, подчеркивающей технологическое превосходство без значительного роста стоимости.