Дата выпуска игры Mafia: The Old Country была показана и тут же убрана

Издатель 2K и разработчик Hangar 13 ранее заявляли, что видеоигра Mafia: The Old Country выйдет летом. Теперь есть полуофициальная дата релиза — 8 августа.

Информация ненадолго появилась в публикации в Steam, посвящённой панели разработчиков, которая пройдёт на выставке PAX East. 8 мая разработчики из Hangar 13 представят новый геймплейный трейлер и расскажут о прошлом, настоящем и будущем франшизы. Во время мероприятия студия подробно расскажет о 23-летней истории Mafia, поделится тем, как они воссоздавали жестокий криминальный мир Сицилии начала XX века в движке Unreal Engine 5 для Mafia: The Old Country, а также проведёт сессию вопросов и ответов и обсудит детали разработки. На мероприятии выступят президент студии Ник Бэйнс, геймдиректор Алекс Кокс и режиссёр катсцен Томаш Хребичек. Они ответят на множество вопросов, включая те, что были собраны у сообщества игроков. Упоминание даты релиза быстро удалили, но было поздно.

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Mafia: The Old Country была анонсирована на Gamescom 2024 — менее чем за год до предполагаемого релиза. Как можно догадаться из названия, действие развернётся на Сицилии. Сюжет будет посвящён истокам мафиозной организации в начале 1900-х годов. Игроки окажутся в роли Энцо Фавары, выжившего после детства в условиях принудительного труда и стремящегося доказать свою преданность семье дона Торризи и всей Cosa Nostra.

По словам Hangar 13, игра будет линейным приключенческим боевиком с упором на сюжет и реализм. Бои будут содержать рукопашные схватки с использованием холодного оружия, а также перестрелки. В некоторых моментах Энцо сможет использовать лошадей и даже ранние автомобили. Игра создаётся на Unreal Engine 5 и графически уже впечатляет, хотя системные требования пока не раскрыты.