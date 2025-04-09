В сети появились ключевые спецификации флагманского смартфона Oppo перед его дебютом

Завтра в продажу поступает флагманский смартфон Oppo Find X8 Ultra, и компания только что раскрыла практически все основные характеристики устройства перед его запуском на своём официальном аккаунте Weibo.

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Стоит сразу отметить, что это первый телефон под брендом Ultra компании, который также получил плоский дисплей и среднюю рамку. Разрешение дисплея составляет 2K, что выше, чем 1,5K у модели Find X8 Pro. Oppo также решила использовать в смартфоне свой собственный чип Display P2 и технологию калибровки субпикселей для точной цветопередачи, которая в целом улучшена по сравнению с предшественником, однако, что касается конкретного значения яркости, то на данный момент компания держит его в секрете.

Работать смартфон, как и полагается флагманскому устройству, будет на однокристальной системе Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, в отличие от моделей Find X8 и X8 Pro, которые работают на Dimensity 9400, также являющимся флагманом, но от MediaTek. За автономную работу телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 6100 мАч, что хоть не намного, но превышает по этому показателю 5910 мАч у модели Find X8 Pro. Это особенно приятно, учитывая, что аккумулятор основан на технологии Si/C высокой плотности, поэтому телефон не становится большим и тяжелым. Аккумулятор также поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, опережая Find X8 Pro с его 80 Вт, и беспроводную зарядку на 50 Вт. Основываясь на результатах испытаний телефонов, уже работающих на чипе Snapdragon 8 Elite, можно отметить, что он не только более мощный, но и более эффективный. Так что покупатель может ожидать значительного улучшения времени автономной работы по сравнению с Find X7 Ultra.

Что касается камер, то Find X8 Ultra включает задний модуль с основным 1-дюймовым 50-мегапиксельным датчиком Sony Lytia LYT-900, 50-мегапиксельным сверширокоугольным датчиком Sony IMX882, 50-мегапиксельным телефотообъективом на базе Sony IMX906 с 3-кратным зумом и 50-мегапиксельный перископический объектив с датчиком Sony IMX882.

Также потенциальным покупателям не стоит беспокоиться о безопасности устройства, поскольку оно защищено от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Таким образом использовать телефон можно даже для подводной съемки, не беспокоясь о его повреждении водой.