Первыми апдейт получат топовые модели.

Компания Samsung приступила к развёртыванию стабильной версии One UI 7.0, опубликовав список устройств, обладателям которых стоит рассчитывать на апдейт, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Отмечается, что первоначально обновление One UI 7.0 будет доступно для флагманских смартфонов Samsung последних поколений, тогда как владельцам моделей среднего класса придётся подождать несколько недель. Перечень мобильных устройств, опубликованный Samsung, выглядит следующим образом:

Апрель 2025

Galaxy S24/S24+/S24 Ultra

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Tab S10/S10+/S10 Ultra

Galaxy S23/S23+/S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Май 2025

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy S22/S22+/S22 Ultra

Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra

Galaxy S21/S21+/S21 Ultra

Galaxy A16

Galaxy Quantum 5

Galaxy Quantum 4

Июнь 2025

Galaxy Tab S9 FE/S9 FE+

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15

Galaxy Quantum 3

Galaxy Jump 3, Jump 2

Galaxy Buddy 3

Galaxy Tab A9/A9+

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Wide 7

Отмечается, что данный график был опубликован южнокорейским представительством Samsung, поэтому в нём отсутствуют некоторые модели, в частности Galaxy S21 FE и ряд смартфонов серии Galaxy A. Кроме того, период обновления One UI 7.0 может отличаться в зависимости от региона, хотя с учётом прошлогодних апдейтов отличия, как ожидается, будут несущественными.

Полное развёртывание стабильной версии One UI 7.0, предположительно, будет завершено к концу июня текущего года.

В более ранних утечках говорилось, что Samsung может пропустить релиз апдейтов One UI 7.1 и 7.1.1, сосредоточившись на One UI 8.0, тем более, что ОС Android 16, на которой будет базироваться новая версия оболочки от Samsung, должна получить свою стабильную версию в мае или июне 2025 года.