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Южнокорейское подразделение Samsung опубликовало график развёртывания стабильной версии One UI 7.0
Первыми апдейт получат топовые модели.

Компания Samsung приступила к развёртыванию стабильной версии One UI 7.0, опубликовав список устройств, обладателям которых стоит рассчитывать на апдейт, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Отмечается, что первоначально обновление One UI 7.0 будет доступно для флагманских смартфонов Samsung последних поколений, тогда как владельцам моделей среднего класса придётся подождать несколько недель. Перечень мобильных устройств, опубликованный Samsung, выглядит следующим образом:

Апрель 2025

  • Galaxy S24/S24+/S24 Ultra
  • Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
  • Galaxy Tab S10/S10+/S10 Ultra
  • Galaxy S23/S23+/S23 Ultra
  • Galaxy S24 FE

Май 2025

  • Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
  • Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3
  • Galaxy A34
  • Galaxy A35
  • Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
  • Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra
  • Galaxy S21/S21+/S21 Ultra
  • Galaxy A16
  • Galaxy Quantum 5
  • Galaxy Quantum 4

Июнь 2025

  • Galaxy Tab S9 FE/S9 FE+
  • Galaxy A53
  • Galaxy A33
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A15
  • Galaxy Quantum 3
  • Galaxy Jump 3, Jump 2
  • Galaxy Buddy 3
  • Galaxy Tab A9/A9+
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy Tab Active 4 Pro
  • Galaxy Wide 7

Отмечается, что данный график был опубликован южнокорейским представительством Samsung, поэтому в нём отсутствуют некоторые модели, в частности Galaxy S21 FE и ряд смартфонов серии Galaxy A. Кроме того, период обновления One UI 7.0 может отличаться в зависимости от региона, хотя с учётом прошлогодних апдейтов отличия, как ожидается, будут несущественными.

Полное развёртывание стабильной версии One UI 7.0, предположительно, будет завершено к концу июня текущего года.

В более ранних утечках говорилось, что Samsung может пропустить релиз апдейтов One UI 7.1 и 7.1.1, сосредоточившись на One UI 8.0, тем более, что ОС Android 16, на которой будет базироваться новая версия оболочки от Samsung, должна получить свою стабильную версию в мае или июне 2025 года.

#samsung #one ui 7.0
Источник: gizmochina.com
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