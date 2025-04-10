Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов

Компании Apple удаётся сохранить лояльность к бренду, которой не может похвастаться никто, особенно в сегменте смартфонов. iPhone стал устройством по умолчанию — особенно для поколения Z. Хотя эта тенденция наблюдается по всему миру, особенно выделяются США, где популярности iPhone нет равных. Это подтверждает недавний опрос среди подростков в США. Его результаты показывают, что iPhone остаётся самым предпочтительным смартфоном. Успех Apple заключается не только в создании эстетичного устройства, с которым особенно ассоциирует себя молодёжь, но и в экосистеме, обеспечивающей лёгкую социальную взаимосвязь.

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Нет сомнений, что Apple доминирует на рынке смартфонов. Продукты компании продолжают хорошо восприниматься пользователями, а её популярность со временем лишь растёт. Это касается и iPhone, который по-прежнему привлекает молодую аудиторию по всему миру, особенно в США. Согласно весеннему опросу 2025 года «Pipe Sandler Taking Stock of Teens», iPhone остаётся самым популярным выбором. Большинство американских подростков хотят, чтобы именно он стал их следующим смартфоном.

Согласно результатам опроса, в настоящее время 88% подростков владеют iPhone — по сравнению с 85% годом ранее. Кроме того, 88% подростков заявили о намерении купить iPhone в качестве следующего смартфона, а 25% планируют перейти на iPhone 17 осенью или зимой. По сравнению с прошлым годом увеличилось и количество тех, кто хочет обновиться. Эти растущие показатели подчёркивают, что iPhone остаётся крайне желанным, особенно среди подростков.

Хотя позиции Apple в категории смартфонов остаются сильными, в других технологических сегментах конкуренция усиливается. Например, 21% подростков владеют гарнитурой виртуальной реальности, из них 25% используют устройства Oculus, а лишь 1% — Apple Vision Pro. Это говорит о том, что позиции Apple на рынке VR и среди подростков, активно использующих такие технологии, пока ограничены.

Если говорить об Apple TV+, сервис также сталкивается с трудностями в привлечении подростковой аудитории. Только 1% молодых пользователей заявил, что пользуется сервисом, и эта нисходящая тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет. Apple Music, напротив, демонстрирует положительную динамику: сервис занимает второе место по доле рынка среди молодых слушателей — 34% подростков заявили, что пользовались Apple Music за последние шесть месяцев.