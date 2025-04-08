Это почти 20% от её общей рыночной стоимости.

Рыночная капитализация Apple испытала резкое падение за последние три торговых дня. Причиной стало объявление президентом США Дональдом Трампом новых торговых тарифов, затрагивающих регионы с ключевыми звеньями производственной цепочки компании. Совокупные потери технологического гиганта приблизились к $640 млрд — это составляет почти 20% его общей рыночной стоимости.

Несмотря на усилия по диверсификации производства, Apple сохраняет значительную зависимость от Китая. Именно на эту страну распространяются новые американские пошлины, достигающие 54%. Такая ситуация ставит калифорнийскую компанию перед сложным выбором, оказывая сильное давление на её рыночную капитализацию, которая за три дня сократилась почти на 19% ($638 млрд)

У Apple есть два основных пути реагирования, оба с негативными последствиями. Повышение цен на продукцию для компенсации возросших издержек способно привести к падению спроса и, как следствие, к снижению годовой выручки. Попытка же поглотить дополнительные расходы за счёт собственной прибыли неизбежно ударит по показателям рентабельности.

Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо прогнозирует: если Apple решит сохранить текущие цены на свои устройства, её прибыльность может сократиться на 8,5–9%. В качестве меры для смягчения потерь эксперт рекомендует рассмотреть перенос производства iPhone в Индию. Это будет иметь смысл при условии, что Индия получит освобождение от американских тарифов — тогда Apple сможет нарастить выпуск продукции в регионе силами партнёров по цепочке поставок.

Идея же переноса сборки iPhone непосредственно в США, которую мог преследовать Дональд Трамп, представляется многим экспертам нереалистичной. По мнению Марка Гурмана из Bloomberg, даже без учёта новых пошлин высокие затраты на рабочую силу и прочие накладные расходы в Соединённых Штатах неизбежно привели бы к существенному удорожанию смартфонов. Именно экономические причины всегда заставляли Apple размещать основные производственные мощности за рубежом.