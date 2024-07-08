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Состоялся международный анонс смарт-часов CMF Watch Pro 2 со сменными рамками
CMF Watch Pro 2 с экраном AMOLED поддерживает управление жестами

Помимо смартфона CMF Phone 1 со съёмными крышками, производитель Nothing представил смарт-часы CMF Watch Pro 2 и наушники CMF Buds Pro 2. Часы выходят на смену прошлогодней модели и приносят ряд усовершенствований. Они обладают круглым экраном AMOLED размером 1,32 дюйма с разрешением 466 x 466 пикселей и автоматической регулировкой яркости. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, а максимальная яркость достигает 620 нит. Поддерживается управление жестами, позволяющее выполнять действия, вращая или поворачивая запястьем.

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Корпус часов выполнен из алюминиевого сплава с вращающейся кнопкой в верхней правой части. Часы защищены по стандарту IP68 от воды и пыли. Сменные рамки позволяют менять внешний вид устройства.

У CMF Watch Pro 2 есть мониторинг сердечного ритма и датчик уровня кислорода в крови. Поддерживается отслеживание сна, менструального цикла и оценка активности. Также имеются напоминания о необходимости двигаться и уведомления о гидратации. Всего поддерживается 120 спортивных режимов, часть из которых распознается автоматически. Для разминки предусмотрены трёхмерные анимации. Собранные данные могут отправляться в различные фитнес-приложения. Кроме того, устройство оснащено встроенной системой GPS.

Ёмкость аккумулятора составляет 305 мАч, что должно хватить на 11 дней работы. Поддерживаются Bluetooth-звонки с активным шумоподавлением на основе ИИ, прогнозы погоды и другие функции.

Смарт-часы CMF Watch Pro 2 предлагаются по цене всего 69 евро с силиконовыми ремешками тёмно-серого и тёмно-золотого цветов. Немного дороже стоят версии с синим и оранжевым кожаными ремешками. Комплект рамок и ремешков также доступен для отдельной покупки.

#смарт-часы
Источник: gizmochina.com
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