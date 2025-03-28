Assassin’s Creed Shadows добралась до очередной отметки распространения

Компания Ubisoft сообщает о достижении новых игровых рубежей Assassin’s Creed Shadows с момента выхода на прошлой неделе. Всего через несколько часов после релиза 20 марта ролевое приключение в феодальной Японии собрало миллион игроков. Спустя день Ubisoft отпраздновала преодоление отметки в 2 млн игроков на всех платформах и подтвердила, что запуск Shadows превзошёл стартовые показатели Assassin’s Creed Origins и Odyssey. Спустя неделю игра достигла рубежа в 3 млн.

Объявление появилось в социальных сетях французского издателя, который подтвердил, что в Assassin’s Creed Shadows уже сыграли более 3 млн человек. Вместе с этим были раскрыты дополнительные цифры, подтверждающие успешный запуск.

По данным Ubisoft, игра заняла второе место по доходам с продаж в первый день среди всех игр франшизы. Хотя студия не уточнила, какая игра занимает первое место, им остаётся Assassin’s Creed Valhalla, которая в 2020 году значительно превзошла ожидания Ubisoft благодаря пандемийному спросу и релизу одновременно с консолями нового поколения.

Кроме того, Shadows продемонстрировала отличные результаты в цифровом магазине PlayStation. Ubisoft заявила, что игра показала наилучшие однодневные продажи на платформе Sony среди всех релизов от компании. Наконец, за первую неделю 3 млн игроков уже провели в игре более 40 млн часов, переключаясь между двумя главными героями.

Ubisoft также готовит как минимум одно дополнение для Assassin’s Creed Shadows. DLC «Когти Авадзи» должно выйти позже в этом году, отправив игроков на новый остров, где им предстоит столкнуться с новой вражеской фракцией. Дополнение будет доступно бесплатно для всех, кто предзаказал основную игру, а остальные смогут приобрести его отдельно.