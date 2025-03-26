До сих пор Gemini позволял загружать только одно изображение за раз, но это изменится

Google продолжает улучшать возможности Gemini, добавляя новые функции, такие как Gems, Gemini Live и запись экрана для бесплатных пользователей. Однако самая базовая возможность загрузки нескольких изображений в чат-бот отсутствует — но это может скоро измениться.

Рассмотрение файла APK, проведённое специалистами с портала Android Authority, выявило скрытую функцию, которая позволяет пользователям загружать несколько изображений с ограничением до 10 картинок за раз. На данный момент пользователи могут загрузить только одно изображение в каждом запросе. Если они пытаются загрузить больше изображений, Gemini предложит заменить уже загруженный файл на новый. Это ограничивает возможность пользователя предоставить больше информации, чтобы получить полноценный анализ нескольких изображений за один раз.

Издание добавило, что с помощью бета-версии Google-приложения v16.11.32 им удалось активировать возможность загрузки нескольких изображений для анализа в приложении Gemini. Они предполагают, что эта опция уже была протестирована и сделана функциональной для пользователей, но она скрыта и будет доступна через обновление в будущем.

Когда эта функция была активирована во время анализа, авторы смогли прикрепить до 10 изображений в одном запросе в приложении Gemini, и Gemini смог проанализировать все изображения за раз, описывая, что на них изображено. Эта функция значительно сократит время, которое пользователи тратят на загрузку одного изображения в каждом запросе, а затем ожидание загрузки следующего для интерпретации чат-ботом.

Кроме того, Google только что выпустила свою самую продвинутую модель ИИ — Gemini 2.5 Pro, которая начиная с сегодняшнего дня будет доступна подписчикам Gemini Advanced. Компания заявляет, что она внедряет возможности мышления во все модели Gemini 2.5, чтобы обеспечить сложные способности к решению проблем и быть контекстно-осведомлёнными ИИ-агентами.