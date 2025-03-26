После анонса UA100 Samsung представила более продвинутый UWB-чип для автомобилей — Exynos Auto UA200

Компания Samsung анонсировала свой самый продвинутый на данный момент UWB-чип для автомобилей — Exynos Auto UA200. Он выходит следом за Exynos Auto UA100, который был представлен на прошлой неделе. Этот чип обеспечивает точное измерение расстояния и продвинутую защиту, необходимые для современных подключённых автомобилей.

Подразделение System LSI, занимающееся разработкой полупроводниковых чипов Samsung, представило чип Exynos Auto UA200, который приносит связь Ultra-WideBand (UWB) в подключённые автомобили. Он обеспечивает продвинутые возможности измерения расстояния с точностью до сантиметра и мощную защиту. При использовании в автомобильном ключе-брелоке он может определить ваше местоположение относительно автомобиля.

Чип может работать с радаром для контроля частоты дыхания водителя и поддерживает обнаружение присутствия ребёнка (CPD), которое станет обязательным в Европе с 2025 года.

Обработка такой критически важной информации требует особой осторожности. Поэтому UA200 оснащён продвинутой защитой с использованием технологии Scrambled Timestamp Sequence (STS) для шифрования данных о времени сигнала. У него шесть каналов вместо двух у Exynos Auto UA100.

UA200 оснащён встроенным трёхъядерным микроконтроллером Cortex-M33, блоком базовой полосы, радиочастотным (RF) блоком, встроенным энергонезависимым хранилищем (NVM) и модулем управления питанием (PMU). Он имеет 416 КБ памяти SRAM и eFlash-хранилище объёмом 2 МБ. В настоящее время чип предоставляется клиентам в виде образцов и может перейти в массовое производство в ближайшем будущем.