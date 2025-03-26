Эти предполагаемые характеристики камер Galaxy S26 Ultra могут привлечь внимание разочарованных фанатов

Есть мнение, что Galaxy S26 Ultra принесёт одно из самых значительных обновлений камеры для аппаратов Samsung последних поколений. Ожидание этого нарастает, поскольку последние улучшения были малозначительными.

Ходят самые разные слухи о характеристиках камеры Galaxy S26 Ultra. Один из самых весомых — возвращение переменной диафрагмы, функции, которую Samsung впервые представила ещё в Galaxy S9, но позже убрала. Новая утечка рисует увлекательную картину, которая одновременно кажется маловероятной.

Один из пользователей соцсети X утверждает, что основной 200-мегапиксельный сенсор в Galaxy S26 Ultra будет иметь переменную диафрагму от f/1.4 до f/4.0. Для сравнения, Galaxy S9 мог переключаться между f/1.5 и f/2.4. Если функция вернётся в таком виде, это даст гораздо больше контроля в более широком диапазоне условий освещения.

Хотя 50-мегапиксельная камера не слишком впечатляет, то, что якобы произойдёт с зум-камерами, радует ещё сильнее. Оба существующих сенсора, как говорят, заменят: 10-мегапиксельный 3x сменит 50-мегапиксельный сенсор с оптическим зумом 3.5x.

Второй 50-мегапиксельный сенсор, по слухам, получит 8x зум и фокусное расстояние 184 мм, что станет апгрейдом по сравнению с 50-мегапиксельным 5x в Galaxy S25 Ultra, который впервые появился в Galaxy S23 Ultra. Если всё это сбудется, это очень обрадует многих фанатов Samsung.

Учитывая, насколько осторожными были обновления Samsung в последние годы, в это может быть трудно поверить. Также ходят слухи, что Samsung может вообще убрать один из двух зум-сенсоров. Сейчас ситуация неопределённая, ведь до выхода телефона ещё около года.