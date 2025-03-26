Есть мнение, что Galaxy S26 Ultra принесёт одно из самых значительных обновлений камеры для аппаратов Samsung последних поколений. Ожидание этого нарастает, поскольку последние улучшения были малозначительными.
Ходят самые разные слухи о характеристиках камеры Galaxy S26 Ultra. Один из самых весомых — возвращение переменной диафрагмы, функции, которую Samsung впервые представила ещё в Galaxy S9, но позже убрала. Новая утечка рисует увлекательную картину, которая одновременно кажется маловероятной.
Один из пользователей соцсети X утверждает, что основной 200-мегапиксельный сенсор в Galaxy S26 Ultra будет иметь переменную диафрагму от f/1.4 до f/4.0. Для сравнения, Galaxy S9 мог переключаться между f/1.5 и f/2.4. Если функция вернётся в таком виде, это даст гораздо больше контроля в более широком диапазоне условий освещения.
Хотя 50-мегапиксельная камера не слишком впечатляет, то, что якобы произойдёт с зум-камерами, радует ещё сильнее. Оба существующих сенсора, как говорят, заменят: 10-мегапиксельный 3x сменит 50-мегапиксельный сенсор с оптическим зумом 3.5x.
Второй 50-мегапиксельный сенсор, по слухам, получит 8x зум и фокусное расстояние 184 мм, что станет апгрейдом по сравнению с 50-мегапиксельным 5x в Galaxy S25 Ultra, который впервые появился в Galaxy S23 Ultra. Если всё это сбудется, это очень обрадует многих фанатов Samsung.
Учитывая, насколько осторожными были обновления Samsung в последние годы, в это может быть трудно поверить. Также ходят слухи, что Samsung может вообще убрать один из двух зум-сенсоров. Сейчас ситуация неопределённая, ведь до выхода телефона ещё около года.