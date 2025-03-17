В модельном ряду iPhone 17 ожидаются изменения

Сообщается, что компания Apple готовится выпустить в этом году смартфон iPhone 17 Ultra. Об этом говорилось уже как минимум пару раз. Перед выходом iPhone 15 и серии iPhone 16 ходили слухи, что Ultra либо заменит Pro Max, либо станет моделью выше него. Теперь этот слух вернулся.

Согласно посту в блоге Naver, предстоящий iPhone 17 Ultra заменит Pro Max. Это утверждение основано на анализе цепочек поставок, который указывает, что Apple готовится выпустить смартфон с новыми аппаратными возможностями. Ultra, скорее всего, получит уменьшенный Dynamic Island. А учитывая объёмы заказов, их недостаточно, чтобы затрагивать сразу и Pro, и Ultra.

В статье также говорится, что только Ultra получит систему охлаждения с испарительным отсеком, а его батарея будет больше, чем у прошлогоднего Pro Max. В результате он будет и толще.

Apple уже использует обозначение Ultra в некоторых продуктах, например в Apple Watch Ultra и чипе M3 Ultra. Кроме того, выпуск iPhone Ultra с серьёзными аппаратными улучшениями даёт Apple возможность поднять цену смартфона и, возможно, увеличить прибыль.